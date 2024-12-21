Адвокат раскрыл, на что чаще всего тратят материнский капитал

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Материнский капитал в России чаще все тратится на погашение ипотеки. Об этом сообщила адвокат Алена Адлер. По ее словам, наиболее существенную часть стоимости квартиры с его помощью удается оплатить только в регионах.
«В Москве материнский капитал составляет около 700 тысяч рублей при условии трех детей, что может быть незначительно в разрезе стоимости квартиры. В регионе можно купить квартиру за 3 миллиона. <…> Поэтому, чаще всего средства идут на ипотеку, но также распространено использование материнского капитала на оплату образования детей», — поделилась юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.При этом стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о продлении материнского капитала до 2030 года.
Вместе с этим в парламенте высказались о другой мере поддержки семей — устранении ограничений в пенсионных правах многодетных родителей. Депутат Светлана Бессараб в беседе с RT объяснила, что матери могут получить максимум 6 лет стажа при уходе за детьми, а многодетные порой проводят в отпуске по уходу за ребенком куда большее время.
«И вот получается, что нам нужно заработать 15 лет, но мама может заработать только 6 лет стажа при уходе за детьми. Вот как раз сегодня президент говорит о том, что «давайте уберем это ограничение». Посмотрим, что предложит правительство», — подчеркнула парламентарий.Читайте также:
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