В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии в день рождения

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Идею выплачивать 13-ю пенсию в день рождения посчитала нежизнеспособной депутат Госдумы Светлана Бессараб. Свое мнение она выразила «Ленте.ру».
Парламентарий объяснила, что формирование пенсионных выплат происходит через взносы работающих граждан в пенсионный фонд. Таким образом, пенсионный кошелек создается с учетом параметров, предложенных пенсионным бюджетом.
Собеседница резюмировала, что введение такой выплаты может привести к дисбалансу тем более, что социальный фонд помогает прочими выплатами, помимо пенсионных. Они обеспечивают гражданам социальную защищенность.
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«Представить себе, что из этого фонда дополнительно будет выплачена некая 13-я или 14-я пенсия, очень сложно», — пояснила Бессараб.
Собеседница резюмировала, что введение такой выплаты может привести к дисбалансу тем более, что социальный фонд помогает прочими выплатами, помимо пенсионных. Они обеспечивают гражданам социальную защищенность.
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Никита Кротов