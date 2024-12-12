Глава Минцифры Шадаев: средняя зарплата в сфере IT составляет 185 тысяч рублей

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о средней зарплате в 185 тысяч рублей в сфере IT. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным
«У нас за четыре года количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50%. Зарплата средняя 185 тыс. рублей» — сообщил Шадаев.
Также он добавил, что на сегодняшний день в общий штат сотрудников в IT превышает 850 тысяч человек. Согласно статистике, свыше 100 тысяч из них пришли в эту сферу в прошедшие восемь месяцев. К тому же Шадаев заявил о нехватке кадров, так как в РФ растет разрыв между средней зарплатой в экономике и в IT-отрасли.
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Иван Мусатов