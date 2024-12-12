Глава Минцифры Шадаев: средняя зарплата в сфере IT составляет 185 тысяч рублей

На сегодняшний день никаких предпосылок для снижения цен на жилье в Санкт-Петербурге. Об этом заявила начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. По ее словам, чтобы квартиры начали дешеветь, застройщикам придется работать себе в убыток, чего они делать не станут.