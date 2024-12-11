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Соцфонд РФ: пенсии работающих пенсионеров индексируются на 7,3% в 2025 году

Фото: iStock/ Inside Creative House

Фото: iStock/ Inside Creative House

Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% — прибавка для такой категории граждан будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями, сообщалось на сайте Социального фонда России.
«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров — ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций», — отмечалось в сообщении.

В фонде уточнили, что размер индексации пенсии в 2025 году будет высчитываться, учитывая размер, который должен был быть, если бы в 2016 году правительство не отменило индексацию для работающих пенсионеров. Денежные средства будут суммироваться с выплатами, которые приходят в 2024 году.




«Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии», — сказали в фонде.

В Социальном Фонде России добавили, что поэтому максимальное увеличение выплат коснётся тех пенсионеров, которые до этого уволились с работы.

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#индексация
Экономист предрек судьбу криптовалют
Экономист Гольдфайн: криптовалюты зависит от госрегулирования и манипуляций
11 декабря 2024, 22:18

Фото: iStock/bizoo_n

Рынок криптовалют продолжит развиваться, но для получения устойчивого положения в мировой экономике он должен справиться с проблемами государственного регулирования, манипуляций крупными игроками и конкуренции с цифровыми валютами разных стран. Об этом заявил экономист Евгений Гольдфайн. По его словам, очевидно одно: криптовалюты навсегда пришли в нашу жизнь.
«Рынок криптовалют продолжает развиваться, но чтобы занять устойчивое место в мировой экономике, он должен справиться с проблемами регулирования, манипуляций и конкуренции с государственными цифровыми деньгам, — пояснил Гольдфайн в беседе с Общественной Службой Новостей. — Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но очевидно одно: мир цифровых денег уже стал неотъемлемой частью современной финансовой системы».
В то же время эксперты уже начали делиться своими прогнозами о курсе биткоина в 2025 году. Как заявил ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли в комментарии для «Газеты.Ru», в первом полугодии эта криптовалюта закрепится на отметке выше 100 тысяч долларов за единицу.
«Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тыс. в первом квартале 2025 года. Умеренный сценарий предполагает рост биткоина до $110 тыс. Согласно пессимистичному сценарию, биткоин может откатиться назад к $90 тыс.», — поделился аналитик.
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Эксперт Березнюк не увидел причин для взлёта «индекса холодца» перед Новым годом
11 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock / Smederevac

Опасаться серьёзного повышения в России цен на мясо, то есть взлёта так называемого «индекса холодца», перед Новым годом не стоит.
Такое мнение высказал «Радио 1» управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.
«Традиционно к концу года все мясопереработчики осуществляют основные объемы заготовки мясной продукции. То есть тенденции за две-три недели до Нового года к какому-то серьёзному росту цен на мясо или готовую мясопродукцию я не вижу. Недавно все обсуждали, что некоторые мясопереработчики отправили письма о повышении цен на свою продукцию от 7 до 10%. Но опять же это будет касаться уже года следующего, исходя из бизнес-моделей и прогнозов, связанных с той же ключевой ставкой, с кредитами на оборотные средства. Поэтому я сомневаюсь, что стоит ожидать под конец года значительного роста цен. Сейчас они будут стабильны», – дал прогноз Березнюк.
Он напомнил, что в России год назад был всплеск цен на мясо бройлера. Но предприятия нарастили производство, и спрос стал удовлетворяться текущим предложением.
«Действительно, об этом все говорили – цен на тушку бройлера улетела в какой-то момент в космос. Но все прекрасно понимали, какие факторы этому способствовали. Нарастили объёмы – соответственно и цена упала. То же самое относится к свинине», – добавил эксперт.
Он предположил, что говядина немного подрастёт в цене в будущем году, но это больше относится к опту.

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#экономика
#цена
#продукты
#питание
#россия
#торговля
#мясо
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Эксперт рассказала, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в Санкт-Петербурге
Эксперт Денисова: нет никаких предпосылок для снижения цен на жилье в Петербурге
11 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/romanevgenev

На сегодняшний день никаких предпосылок для снижения цен на жилье в Санкт-Петербурге. Об этом заявила начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. По ее словам, чтобы квартиры начали дешеветь, застройщикам придется работать себе в убыток, чего они делать не станут.
«Не надо мечтать купить жилье в историческом центре. У нас активно застраивается пригород, и там есть хорошие предложения. Под лежачий камень вода не течет. Есть люди, которые с 90-х годов жалуются, но продолжают жить в коммуналках. А есть те, которые по четыре раза успели переехать и теперь живут в хороших условиях. Сегодня нет никаких предпосылок для снижения цен», — предложила аналитик в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников и вовсе считает, что в декабре Центробанк может повысить ключевую ставку до 23%, что непременно отразится на рынке недвижимости. В комментарии для «Москвы 24» он пояснил, что инфляция подскочила из-за обесценивания рубля, который просел за минувший год более чем на 20%.
«Я полагаю, что ее увеличат с 21 до 23%. Также в Банке России пошлют сигналы по дальнейшим решениям касаемо ключевой ставки и перечислят факторы, которые могут стимулировать инфляцию в будущем году или же ее притормаживать», — рассказал эксперт.
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#вода
#эксперт
#жильё
#инфляция
#центробанк
#спрос
#люди
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В Балашихе стартует строительство распределительного центра сети «Спортмастер»
11 декабря 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Спортмастер» приступает к строительству распределительного центра в городском округе Балашиха на участке площадью 30 гектаров, разрешение на проведение работ уже получено, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект оценивается более чем в 5,5 млрд рублей. Ввести распределительный центр в эксплуатацию планируется в 2026 году. Благодаря данному центру в Подмосковье будет создано свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что создание распределительного центра «Спортмастера» позволит увеличить мощности расположенного на смежном участке логистического комплекса компании. В настоящее время численность сотрудников этого логистического комплекса составляет около 2 тысяч человек.

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#строительство
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Названы топ-3 городов Подмосковья с самым дорогим арендным жильем
Эксперт Каменев: снять квартиру в Подмосковье можно в среднем за 44,2 тыс. руб
11 декабря 2024, 10:14

Фото: istockphoto / chanakon laorob

Аренда жилья в Московской области — актуальный и важный вопрос для многих, кто ищет варианты для долгосрочной аренды вблизи столицы. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал для «Радио 1» о текущих тенденциях на рынке аренды в Подмосковье в 2024 году и о самых высоких ценах на жилье.

Что сейчас происходит на рынке аренды недвижимости в Подмосковье


В ноябре 2024 года число предложений на рынке долгосрочной аренды в Московской области выросло на 12 % по сравнению с октябрём текущего года.

Наибольший рост наблюдался в Серпухове (43 %), Красногорске (14 %) и Балашихе (12 %).

Специалист отмечает, что увеличение количества объявлений связано с переходом собственников вторичной недвижимости в сегмент долгосрочной аренды. Такая тенденция прослеживается как в общем объёме предложений по Подмосковью, так и в отдельных городах региона.

Наибольшее количество предложений по долгосрочной аренде жилья в ноябре 2024 года было зафиксировано в таких крупных городах Подмосковья, как:

  • Красногорск (1943 объекта);
  • Балашиха (1644 объекта);
  • Люберцы (1240 объектов);
  • Мытищи (1038 объектов);
  • Видное (968 объектов).

Сколько стоит снять квартиру в Подмосковье


«Снять квартиру в городах Московской области в ноябре этого года можно было в среднем за 44,2 тыс. рублей. В отдельных городах, например, в Истре и Павловском Посаде стоимость долгосрочной аренды по сравнению с этим октябрем снизилась на 15% и 11% соответственно», — рассказал Каменев.

Стоимость аренды жилья уменьшилась и в других населённых пунктах Подмосковья, например, в Апрелевке (-9%), Красногорске (-8%) и Раменском (-5%). Это объясняется изменением спроса после завершения пикового сезона, который пришёлся на конец августа и начало сентября.


Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре
Названы города-лидеры по доступности аренды жилья в октябре

Почему в некоторых городах Подмосковья стоимость аренды снизилась


В будущем цены могут снизиться из-за дальнейшего увеличения предложения.

Кроме того, владельцы, которые раньше продавали вторичное жильё, переходят на рынок аренды.

Помимо этого, наблюдается рост числа новостроек, которые доступны для долгосрочной аренды.

Топ-3 города в Подмосковье, где аренда квартир самая дорогая


Среди крупных городов Московской области ноябрь 2024 года показал, что аренда жилья была самой дорогой в Котельниках — средняя цена составляла 65 тысяч рублей в месяц.

Снять жильё в Красногорске и Реутове стоило в среднем 60 тысяч рублей.

«Наименьшая стоимость аренды среди крупных городов Подмосковья зафиксирована в Павловском Посаде (25 тыс. рублей), Орехово-Зуеве (25 тыс. рублей) и Наро-Фоминске (26 тыс. рублей)», — сообщил эксперт.

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#подмосковье
#эксперт
#жильё
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В МГТУ им. Баумана отрыли студенческое КБ авиакорпорации «Рубин»
10 декабря 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Москве на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана начало работу студенческое конструкторское бюро имени первого директора и главного конструктора балашихинской авиационной корпорации «Рубин» Трифона Башты. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Студенты смогут проектировать гидравлические агрегаты, тормозные системы, авиационные колеса и другие взлётно-посадочные устройства. Курировать обучение будут преподаватели университета, специалисты конструкторского и технологического отделов авиакорпорации.

Предприятие производит продукцию, имеющую важное значение для страны.
«Корпорация играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надёжности воздушного транспорта в России. Оно вкладывает ресурсы в подготовку специалистов и сотрудничает с образовательными учреждениями. Молодым людям такие проекты помогают получить опыт работы на производстве и определиться с будущей профессией», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Корпорация «Рубин» также планирует создать у себя стендовую базу для обучения студентов на предприятии.

Основанный в 1946 году «Рубин» участвует в программе импортозамещения, исполняет гособоронзаказ. В частности, его изделия будут работать на новых самолётах Ту-214, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

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В Подмосковье запустили производство сухих пищевых смесей
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#студенты
#импортозамещение
#авиация
#самолёты
#подмосковье
#московская область
#образование
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Подмосковным предприятиям выделили дополнительную поддержку на 390 млн рублей
10 декабря 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области расширили региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса в части развития производства. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Суммарно бюджет двух областных программ субсидирования затрат на модернизацию и на покупку оборудования на 2024 год увеличили на 390 млн рублей.
«Программа «Модернизация» была увеличена на 100 млн рублей. В итоге поддержку получат ещё 47 предприятий, а общее их число составит 278. Программа субсидирования покупки промышленного оборудования была увеличена на 290 млн рублей. Общее количество получателей в этом году превысит 30 компаний», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа «Модернизация» позволяет предпринимателям компенсировать часть затрат на покупку и лизинг оборудования для создания и развития, либо модернизации производства.

Программа по возмещению затрат промышленным предприятиям на покупку нового оборудования даёт возможность возместить до 20 млн рублей соответствующих расходов, но не более 50% всех затрат.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#бизнес
#мсп
#мсб
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Три предприятия Подмосковья вошли в топ-10 производителей продуктов
10 декабря 2024, 21:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Три подмосковных предприятия, работающие по модели «от поля до прилавка», включены в первую десятку ежегодного рейтинга «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания» от организации Tastes of Russia. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Рейтинг учитывает узнаваемость брендов, качество и доверие к продукции. Он основан на мнении 500 ведущих экспертов пищевой промышленности.
«Истринская сыроварня Олега Сироты» заняла восьмое место, крупнейший производитель мясного направления «Мираторг» – девятое. Один из производственных комплексов компании расположен в городском округе Домодедово, его мощность – 137 тонн продукции в сутки. Предприятие уверено лидирует в производстве свинины и говядины. Замкнул десятку подмосковный Агрохолдинг «Продо», производящая колбасные изделия», – отметили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что предприятия предлагают качественную продукцию не только в масштабах области и страны, но и развивают экспортное направление.

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#минсельхозпрод мо
#продукты
#питание
#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье запустили производство сухих пищевых смесей
10 декабря 2024, 17:16

Фото: сайт медиасток.рф

В Дмитровском городском округе будут выпускать сухие пищевые смеси. Производственный комплекс запустила компания «Милктрейдинг», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На новом предприятии займутся производством сухих смесей, которые применяются в пищевой промышленности.
«Инвестиции в строительство и запуск предприятия составили 70 млн рублей. Для производства и хранения сухих пищевых смесей компания построила производственное здание и три ангарных помещения площадью более 1,8 тыс. кв. м. На производстве создадут не менее 3️0 рабочих мест», – отметили в ведомстве.
На новой производственной площадке компания будет выпускать продукцию, которую в дальнейшем станут применять при производстве молочных и кондитерских продуктов, а также использовать в мясной отрасли.

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#производство
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