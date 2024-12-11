Соцфонд РФ: пенсии работающих пенсионеров индексируются на 7,3% в 2025 году

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Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% — прибавка для такой категории граждан будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями, сообщалось на сайте Социального фонда России.
«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров — ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций», — отмечалось в сообщении.
В фонде уточнили, что размер индексации пенсии в 2025 году будет высчитываться, учитывая размер, который должен был быть, если бы в 2016 году правительство не отменило индексацию для работающих пенсионеров. Денежные средства будут суммироваться с выплатами, которые приходят в 2024 году.
«Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии», — сказали в фонде.
В Социальном Фонде России добавили, что поэтому максимальное увеличение выплат коснётся тех пенсионеров, которые до этого уволились с работы.
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Ольга Енгалычева