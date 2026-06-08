Глава News Media Holding Максим Иксанов сравнил блогеров и журналистов на ПМЭФ
Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов на сессии ИД «Коммерсантъ» заявил о стирании границ между традиционной журналистикой и блогингом. Выступая по теме «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес», он отметил, что обе стороны сегодня нацелены на удержание внимания аудитории, активно заимствуя инструменты друг у друга.
По мнению Иксанова, ИИ значительно расширяет возможности редакций, но не заменяет человеческий креатив. Успех современного журналиста он связал с многозадачностью: работой в кадре, созданием ИИ-агентов, написанием промтов и поиском эксклюзивов.
В свою очередь председатель совета директоров «Коммерсантъ» Григорий Левченко призвал к лицензированию контента для обучения нейросетей. Он подчеркнул необходимость защиты знака человеческого авторства и монетизации использования материалов для языковых моделей, отметив, что зарубежные компании уже готовы к партнерству с российскими СМИ, в отличие от локальных разработчиков.
Модератором сессии выступила депутат Госдумы Марина Ким. Участники также обсудили влияние больших данных на рекламу и развитие новых медиаплатформ.
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