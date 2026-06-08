Глава News Media Holding Максим Иксанов сравнил блогеров и журналистов на ПМЭФ

08 июня 2026, 14:43

Максим Иксанов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов на сессии ИД «Коммерсантъ» заявил о стирании границ между традиционной журналистикой и блогингом. Выступая по теме «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес», он отметил, что обе стороны сегодня нацелены на удержание внимания аудитории, активно заимствуя инструменты друг у друга.