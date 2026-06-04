В Петербурге отметили вклад ПМЭФ в развитие туризма
Проведение Петербургского международного экономического форума вносит огромный вклад в развитие делового туризма в городе. Об этом заявил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.
Он рассказал, что одной из первых на форуме прошла сессия «Возрождаем историю Петербурга для будущего: комплексный подход как катализатор инвестиций в туризм и объекты культурного наследия». На мероприятии подняли вопрос развития Кронштадта как части «морской столицы» Петербурга.
«Санкт-Петербург — это город классической архитектуры. И ее приспосабливать нужно для современных нужд туризма. И есть уже и яркие уже примеры, есть в городе и яркие команды, которые этим занимаются», — приводит «Петербургский дневник» слова Панкевича.
По его словам, ПМЭФ является самым масштабным деловым мероприятием страны. В дни проведения форума в Санкт-Петербург приезжают множество гостей, которых с каждым годом становится все больше. К их приему готовятся музеи, театры и выставочные пространства. Поэтому ПМЭФ — это не только про бизнес, но и про туризм, считает Панкевич.