Путин на ПМЭФ сделал заявление о завершении боевых действий

05 июня 2026, 18:41

Путин: боевые действия завершатся, когда Россия достигнет поставленных целей

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и сделал заявление об окончании украинского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.





Владимир Владимирович заявил, что Россия исходит из необходимости завершения боевых действий на Украине только после достижения своих целей.

«Что касается боевых действий — исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей», — сказал Путин.