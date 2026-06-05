Путин на ПМЭФ сделал заявление о завершении боевых действий
Путин: боевые действия завершатся, когда Россия достигнет поставленных целей
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и сделал заявление об окончании украинского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.
Владимир Владимирович заявил, что Россия исходит из необходимости завершения боевых действий на Украине только после достижения своих целей.
«Что касается боевых действий — исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей», — сказал Путин.До этого президент РФ сделал заявление о письме от Владимира Зеленского. Российский лидер сообщил, что бегло его просмотрел.
Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 3 по 6 июня.