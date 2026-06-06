В Подмосковье рассказали о новых цифровых сервисах на ПМЭФ
На стенде Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко продемонстрировали, как технологии искусственного интеллекта уже помогают жителям региона получать услуги быстрее и удобнее.
Сегодня ИИ используется в здравоохранении, образовании, строительстве, ЖКХ и социальной сфере. Благодаря цифровым решениям оформление ряда государственных услуг занимает всего одну минуту вместо нескольких дней, а часть рутинных задач специалистов полностью автоматизирована.
Среди ключевых решений — полностью автоматизированные услуги на региональном портале госуслуг. Теперь оформление социальных выплат для многодетных семей, получение молочной кухни и социальной карты занимает считаные минуты. До 2027 года в такой формат планируют перевести ещё 68 услуг.
В сфере образования «Цифровой помощник учителя» способен проверить сочинение или диктант всего за 20 секунд, а с сентября заработает приложение «Предшкола», которое объединит расписание, меню, фотоотчёты и цифровое портфолио ребёнка в одном сервисе.
Также искусственный интеллект помогает расшифровывать результаты анализов в приложении «Добродел Здоровье», контролировать использование земель с помощью умных камер и следить за работой тысяч объектов ЖКХ в режиме реального времени.
Всего в Московской области уже внедрено 67 проектов с применением технологий ИИ по восьми направлениям. До конца года власти планируют запустить ещё 16 новых цифровых решений.
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