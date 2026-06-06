В Подмосковье рассказали о новых цифровых сервисах на ПМЭФ

06 июня 2026, 13:40

ИИ в Подмосковье оформляет выплаты за минуту и проверяет сочинения за 20 секунд

оригинал Андрей Воробьёв и Дмитрий Григоренко (Фото: MAX / @vorobiev)

На стенде Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко продемонстрировали, как технологии искусственного интеллекта уже помогают жителям региона получать услуги быстрее и удобнее.