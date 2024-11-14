Движение по участку ЦКАД в обход Малых Вязём планируют открыть до конца года

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и представители ГК «Автодор» проверили ход строительства нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Строительная готовность проекта, который реализуется по поручению президента, уже превышает 80%, сообщил Иванов. Открыть движение планируется до конца года.
Проект предусматривает возведение пяти искусственных сооружений, в том числе путепровод через Ямскую улицу протяжённостью 112 м, путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления, мост через реку Вязёмка и тоннель в составе транспортной развязки с пятым пусковым комплексом ЦКАД.
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«Это долгожданный транспортный объект для Одинцовского округа. Он станет частью ЦКАД и существенно разгрузит участок между Можайским и Минским шоссе. Здесь ежедневно проезжают порядка 60 тыс. водителей. А летом, когда активизируются дачники, трафик достигает 100 тыс. машин в сутки. Сейчас транспортный поток утыкается сразу в несколько «бутылочных горлышек» – на железнодорожном переезде и светофорах. С запуском скоростного участка эти проблемы будут решены», – подчеркнул Иванов.
Проект предусматривает возведение пяти искусственных сооружений, в том числе путепровод через Ямскую улицу протяжённостью 112 м, путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления, мост через реку Вязёмка и тоннель в составе транспортной развязки с пятым пусковым комплексом ЦКАД.
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Лора Луганская