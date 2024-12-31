Глава регулятора Германии: немцам нужно продолжать экономить газ

Фото: iStock/ Chepko
Потребление газа в ФРГ в настоящем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% в отличие от идентичного периода 2023 года. Власти страны призывают немцев продолжать экономить на нём, сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор).
«В любом случае по-прежнему стоит и дальше экономить газ и тем самым снизить нагрузку на собственный кошелек», — обратил внимание руководитель регулятора Клаус Мюллер.
Он подчеркнул, что на данный момент газохранилища в ФРГ заполнены где-то на 80%.
Причём за период с октября по декабрь 2024 года газ потребляли на 9,7% меньше, чем в среднем в 2018-2021 годах.
ФРГ старается перейти на возобновляемые источники энергии, постепенно перестаёт пользоваться угольными электростанциями, отказалась от АЭС. Германия хочет полностью достичь климатической нейтральности к 2045 году.
Сначала в переходный период ставка делалась на энергоносители из РФ, в первую очередь на газ. ФРГ стала отказываться от поставок ресурсов из России после обострения украинского конфликта.
Читайте также:
Заявка на транзит российского газа через Украину сократилась до нуля
«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину
На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа
Ольга Енгалычева