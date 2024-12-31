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Глава регулятора Германии: немцам нужно продолжать экономить газ

Фото: iStock/ Chepko

Фото: iStock/ Chepko

Потребление газа в ФРГ в настоящем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% в отличие от идентичного периода 2023 года. Власти страны призывают немцев продолжать экономить на нём, сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор).
«В любом случае по-прежнему стоит и дальше экономить газ и тем самым снизить нагрузку на собственный кошелек», — обратил внимание руководитель регулятора Клаус Мюллер.

Он подчеркнул, что на данный момент газохранилища в ФРГ заполнены где-то на 80%.



Причём за период с октября по декабрь 2024 года газ потребляли на 9,7% меньше, чем в среднем в 2018-2021 годах.

ФРГ старается перейти на возобновляемые источники энергии, постепенно перестаёт пользоваться угольными электростанциями, отказалась от АЭС. Германия хочет полностью достичь климатической нейтральности к 2045 году.

Сначала в переходный период ставка делалась на энергоносители из РФ, в первую очередь на газ. ФРГ стала отказываться от поставок ресурсов из России после обострения украинского конфликта.

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Заявка на транзит российского газа через Украину сократилась до нуля
31 декабря 2024, 19:23

Фото: iStock/Yakobchuk

Заявка на транзит газа из России через территории Украины на 1 января опустилась до нуля. На это указывают данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
Накануне «Газпром» сообщал о подаче газа через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном Украиной объеме в 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это последний день действия соглашения с «Нафтогазом Украины» о транзите российской нефти в Европу через территорию страны.

Напомним, что поставки газа в рамках соглашения между Москвой и Киевом прекращаются 1 января в 08:00. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна не будет продлевать соглашение о транзите.

В этом году «Газпром» поставил в Европу через Украину порядка 15,5 миллиарда кубометров газа, что составило около 4,5% от общего потребления в Евросоюзе. По этому маршруту топливо получали Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.

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«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину
31 декабря 2024, 17:42

Фото: iStock/Leestat

Российская компания «Газпром» начала сокращать поставки газа в Европу через территорию Украины 31 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters.
За день до истечения срока действия соглашения о транзите нефти через Украину, «Газпром» сократил поставки газа в Европу. Если в последнюю минуту не будет принято решение о продлении соглашения, то поставки газа, скорее всего, полностью прекратятся 1 января.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что соглашение о транзите российских энергоресурсов продляться не будет. А президент России Владимир Путин 26 декабря сообщал, что в этому году уже не осталось времени для подписания нового документа.

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#владимир зеленский
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Путин передал пивоваренную компанию AB InBev Efes во временное управление «ГК Вместе»
Путин передал компанию AB InBev Efes во временное управление «ГК Вместе»
31 декабря 2024, 11:43

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин передал долю пивоваренной компании АВ Inbev Efes BV во временное управление «Группы компаний Вместе». Соответствующий указ представлен на портале правовой информации.
В документе уточняется, что группа компаний получает 15,8 миллиарда обыкновенных акций и 92,9 тысяч привилегированных.

Напомним, что в декабре 2023 года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV AB InBev. Однако в августе этого года появились сведения, что Anadolu Efes не получила одобрения властей на покупку доли в российском пивоваренном предприятии у бразильско-бельгийского концерна AB InBev.

AB InBev Efes является крупнейшей пивоваренной компанией и лидером российского рынка, владеющей 11 заводами, а также тремя солодовенными комплексами на территории России.

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На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа
30 декабря 2024, 18:47

Фото: iStock/Cylonphoto

Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года. Об этом информирует украинское агентство УНИАН.
Причина повышения тарифов заключается в предстоящем прекращении транзита газа из РФ. По словам гендиректора Оператора газотранспортных систем Украины Дмитрия Липпы, повышение цен стало вынужденной мерой.

Он добавил, что в 2024 года 85% дохода были получены от транспортировки российского газа, при этом лишь 15% остались от внутренних заказчиков.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не пойдёт на транзит газа из РФ после 31 декабря 2024 года, даже если он будет заранее закупаться третьей страной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Глава Минтруда России заявил дополнительном увеличении пенсий в феврале
28 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ shurkin_son

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о дополнительном увеличении пенсий в феврале на фоне большой инфляции в 2024 году, передала пресс-служба Минтруда.
«По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства», — обратил внимание Антон Котяков.

​После оценки фактической инфляции за календарный год Росстатом правительство примет решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня, ​сообщил министр труда и социальной защиты России.

Антон Котяков подчеркнул, в последний месяц зимы пенсионерам выплатят увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

Министр отметил, что в настоящий момент начались досрочные выплаты по пенсиям за первые дни января.

«Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», — уточнил Котяков.

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#министр
#инфляция
#пенсии
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В Татарстане на жилье потратили 32,8 млрд рублей с 2019 года
28 декабря 2024, 22:25

Фото: iStock/ilkercelik

В Татарстане с 2019 по 2024 годы по нацпроекту «Жилье и городская среда» потратили 32,8 млрд рублей, за счеты которых построили и реконструировали 352 дома, а также расселили 85 аварийных зданий. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
«Было расселено 85 многоквартирных домов на 648 помещений общей площадью порядка 20 тысяч кв. м, где проживали 1,8 тыс. человек. Программа охватила 12 муниципалитетов», — приводят в «Татар-информе» заявление регионального министерства.
В ведомстве подчеркнули, что до конца этого года власти планируют расселить еще 17 аварийных помещений, на что выделено 73,4 млн рублей. Все мероприятия рассчитывают завершить до 31 декабря.

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Российский ВВП вырос на 4% за 11 месяцев 2024 года
28 декабря 2024, 21:36

Фото: iStock/Egor Maltsev

Показатель годового внутреннего валового продукта (ВВП) за 11 месяцев текущего года составил 4%. Об этом сообщает Минэкономразвития в своём обзоре о текущей ситуации в экономике России.
По оценке ведомства, рост ВПП в ноябре составил 3,6% против 3,2% в октябре. Всего на 11 месяцев 2024 года рост показателя составил 4%.

По итогам прошлого года ВВП достиг 3,6%. Тогда вице-премьер России Александр Новак прогнозировал показатель в районе 4% к концу 2024 года.

Ранее в этот день был опубликован документ Банка России с прогнозом по инфляции в 2025 году. Отмечается, что она будет расти в начале года, а своего пика может достигнуть в апреле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рост
#минэкономразвития
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Академик Глазьев: санкции против России неэффективны
28 декабря 2024, 17:13

Фото: iStock/syahrir maulana

Санкции против России неэффективны, так как мешают производству лишь на 20%. Об этом заявил академик РАН, доктор экономических наук Сергей Глазьев. По его словам, оставшиеся 80% зависят от политики Центробанка.
«Санкции, сами по себе, в современной экономике не эффективны. Против России сегодня введены адские санкции. Мы посчитали ущерб от этих санкций. 80% невыработки потенциала роста, то есть недопроизводства в нашей стране, за последние десять лет — это результат политики Центробанка, и только 20% — это санкции. То есть главные санкции против нас — это денежно-кредитная политика, которая транслируется из МВФ и других вашингтонских организаций прямо руководству нашего Центробанка», — поделился мнением академик в беседе с Общественной Службой Новостей.
Ранее обозреватели New York Times отмечали, что Европа не в состоянии строго соблдать антироссийские санкции, в то время как американские партнеры, в частности, Индия, импортируют российскую нефть увеличенными рекордными объемами. За счет этого Москва зарабатывает серьезные суммы денег, отмечалось в материале. Также авторы публикации критиковали действующего американского президента Джо Байдена за его мягкотелость в отношениях с партнерами.

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#политика
#ущерб
#счёт
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В Мытищах заработало первое в России автоматизированное производство акустических систем
В Мытищах заработало первое в России автоматизированное производство акустики
28 декабря 2024, 15:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Компания «Урал» в год своего 30-летия запустила на территории мытищинского производства «Гагарин Урал Завод» автоматизированную линию. На ней будут выпускать до 5 млн. акустических систем в год, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Автоматизация производственного процесса обеспечит более высокое качество и снизить уровень брака до 0,1%. Среди первых заказчиков – крупные российские автозаводы АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ. Во втором квартале 2025 года планируется установка второй роботизированной линии с искусственным интеллектом, которая увеличит количество выпускаемой продукции до 10 млн экземпляров в год, а к 2030 году – до 50 млн», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, это позволит полностью удовлетворить спрос российского рынка на акустические системы для автозаводов, стадионов, концертных залов, систем оповещения, а также оборонной промышленности и РЖД.
«После запуска автоматизированной линии «Гагарин Урал Завод» станет крупнейшим в России и Европе предприятием в своём сегменте и уникальным примером высокотехнологичной автоматизации. 12 апреля этого года, в День космонавтики, «Гагарин Урал Завод» запустил в Мытищах первую в России пилотную сборку портативных колонок», – напомнили в пресс-службе.
Производство отечественной автомобильной акустики и портативных колонок под брендом «Гагарин» расположено на Волковском шоссе. Компания уже выпускает целую линейку портативной акустики с официального разрешения родственников первого космонавта Земли.

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