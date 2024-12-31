Заявка на транзит российского газа через Украину сократилась до нуля

Фото: iStock/Yakobchuk
Заявка на транзит газа из России через территории Украины на 1 января опустилась до нуля. На это указывают данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
Накануне «Газпром» сообщал о подаче газа через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном Украиной объеме в 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это последний день действия соглашения с «Нафтогазом Украины» о транзите российской нефти в Европу через территорию страны.
Напомним, что поставки газа в рамках соглашения между Москвой и Киевом прекращаются 1 января в 08:00. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна не будет продлевать соглашение о транзите.
В этом году «Газпром» поставил в Европу через Украину порядка 15,5 миллиарда кубометров газа, что составило около 4,5% от общего потребления в Евросоюзе. По этому маршруту топливо получали Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.
Читайте также:
На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа
«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину
Объём газа в хранилищах Евросоюза сократился на 19% в октябре-декабре
Напомним, что поставки газа в рамках соглашения между Москвой и Киевом прекращаются 1 января в 08:00. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна не будет продлевать соглашение о транзите.
В этом году «Газпром» поставил в Европу через Украину порядка 15,5 миллиарда кубометров газа, что составило около 4,5% от общего потребления в Евросоюзе. По этому маршруту топливо получали Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.
Читайте также:
На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа
«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Украину
Объём газа в хранилищах Евросоюза сократился на 19% в октябре-декабре
Анастасия Чинкова