Заявка на транзит российского газа через Украину сократилась до нуля

В Татарстане с 2019 по 2024 годы по нацпроекту «Жилье и городская среда» потратили 32,8 млрд рублей, за счеты которых построили и реконструировали 352 дома, а также расселили 85 аварийных зданий. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.