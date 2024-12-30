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На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа

Фото: iStock/Cylonphoto

Фото: iStock/Cylonphoto

Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года. Об этом информирует украинское агентство УНИАН.
Причина повышения тарифов заключается в предстоящем прекращении транзита газа из РФ. По словам гендиректора Оператора газотранспортных систем Украины Дмитрия Липпы, повышение цен стало вынужденной мерой.

Он добавил, что в 2024 года 85% дохода были получены от транспортировки российского газа, при этом лишь 15% остались от внутренних заказчиков.



Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не пойдёт на транзит газа из РФ после 31 декабря 2024 года, даже если он будет заранее закупаться третьей страной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#тарифы
Глава Минтруда России заявил дополнительном увеличении пенсий в феврале
28 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ shurkin_son

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о дополнительном увеличении пенсий в феврале на фоне большой инфляции в 2024 году, передала пресс-служба Минтруда.
«По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства», — обратил внимание Антон Котяков.

​После оценки фактической инфляции за календарный год Росстатом правительство примет решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня, ​сообщил министр труда и социальной защиты России.

Антон Котяков подчеркнул, в последний месяц зимы пенсионерам выплатят увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

Министр отметил, что в настоящий момент начались досрочные выплаты по пенсиям за первые дни января.

«Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», — уточнил Котяков.

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#пенсии
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В Татарстане на жилье потратили 32,8 млрд рублей с 2019 года
28 декабря 2024, 22:25

Фото: iStock/ilkercelik

В Татарстане с 2019 по 2024 годы по нацпроекту «Жилье и городская среда» потратили 32,8 млрд рублей, за счеты которых построили и реконструировали 352 дома, а также расселили 85 аварийных зданий. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
«Было расселено 85 многоквартирных домов на 648 помещений общей площадью порядка 20 тысяч кв. м, где проживали 1,8 тыс. человек. Программа охватила 12 муниципалитетов», — приводят в «Татар-информе» заявление регионального министерства.
В ведомстве подчеркнули, что до конца этого года власти планируют расселить еще 17 аварийных помещений, на что выделено 73,4 млн рублей. Все мероприятия рассчитывают завершить до 31 декабря.

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Российский ВВП вырос на 4% за 11 месяцев 2024 года
28 декабря 2024, 21:36

Фото: iStock/Egor Maltsev

Показатель годового внутреннего валового продукта (ВВП) за 11 месяцев текущего года составил 4%. Об этом сообщает Минэкономразвития в своём обзоре о текущей ситуации в экономике России.
По оценке ведомства, рост ВПП в ноябре составил 3,6% против 3,2% в октябре. Всего на 11 месяцев 2024 года рост показателя составил 4%.

По итогам прошлого года ВВП достиг 3,6%. Тогда вице-премьер России Александр Новак прогнозировал показатель в районе 4% к концу 2024 года.

Ранее в этот день был опубликован документ Банка России с прогнозом по инфляции в 2025 году. Отмечается, что она будет расти в начале года, а своего пика может достигнуть в апреле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Академик Глазьев: санкции против России неэффективны
28 декабря 2024, 17:13

Фото: iStock/syahrir maulana

Санкции против России неэффективны, так как мешают производству лишь на 20%. Об этом заявил академик РАН, доктор экономических наук Сергей Глазьев. По его словам, оставшиеся 80% зависят от политики Центробанка.
«Санкции, сами по себе, в современной экономике не эффективны. Против России сегодня введены адские санкции. Мы посчитали ущерб от этих санкций. 80% невыработки потенциала роста, то есть недопроизводства в нашей стране, за последние десять лет — это результат политики Центробанка, и только 20% — это санкции. То есть главные санкции против нас — это денежно-кредитная политика, которая транслируется из МВФ и других вашингтонских организаций прямо руководству нашего Центробанка», — поделился мнением академик в беседе с Общественной Службой Новостей.
Ранее обозреватели New York Times отмечали, что Европа не в состоянии строго соблдать антироссийские санкции, в то время как американские партнеры, в частности, Индия, импортируют российскую нефть увеличенными рекордными объемами. За счет этого Москва зарабатывает серьезные суммы денег, отмечалось в материале. Также авторы публикации критиковали действующего американского президента Джо Байдена за его мягкотелость в отношениях с партнерами.

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#политика
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#счёт
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В Мытищах заработало первое в России автоматизированное производство акустических систем
В Мытищах заработало первое в России автоматизированное производство акустики
28 декабря 2024, 15:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Компания «Урал» в год своего 30-летия запустила на территории мытищинского производства «Гагарин Урал Завод» автоматизированную линию. На ней будут выпускать до 5 млн. акустических систем в год, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Автоматизация производственного процесса обеспечит более высокое качество и снизить уровень брака до 0,1%. Среди первых заказчиков – крупные российские автозаводы АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ. Во втором квартале 2025 года планируется установка второй роботизированной линии с искусственным интеллектом, которая увеличит количество выпускаемой продукции до 10 млн экземпляров в год, а к 2030 году – до 50 млн», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, это позволит полностью удовлетворить спрос российского рынка на акустические системы для автозаводов, стадионов, концертных залов, систем оповещения, а также оборонной промышленности и РЖД.
«После запуска автоматизированной линии «Гагарин Урал Завод» станет крупнейшим в России и Европе предприятием в своём сегменте и уникальным примером высокотехнологичной автоматизации. 12 апреля этого года, в День космонавтики, «Гагарин Урал Завод» запустил в Мытищах первую в России пилотную сборку портативных колонок», – напомнили в пресс-службе.
Производство отечественной автомобильной акустики и портативных колонок под брендом «Гагарин» расположено на Волковском шоссе. Компания уже выпускает целую линейку портативной акустики с официального разрешения родственников первого космонавта Земли.

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#московская область
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Годовая инфляция может достичь пика весной – ЦБ РФ
ЦБ: годовая инфляция в 2025 году будет расти и может достичь пика в апреле
28 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Годовая инфляция в России в начале 2025 года продолжит расти и может достигнуть пика в апреле, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Центробанка 20 декабря.
По оценкам Банка России, нынешние темпы роста цен начнут снижаться в ближайшие месяцы. Этот процесс будет усиливаться по мере появления эффектов от значительного ужесточения денежно-кредитных условий.

В декабре ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров неожиданно решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов прогнозировали неизбежное повышение показателя. Цифры были разные, но ряд специалистов говорил о повышении сразу до 25%.

Также регулятор принял решение смягчить сигнал по дальнейшим шагам. Оценка целесообразности повышения ставки будет проведена на следующем заседании совета директоров Банка России.

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#центробанк
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Экономист объяснил, почему в России упал индекс потребительских настроений
Экономист Зубец: депозиты и вклады не работают для тех, кто живет до зарплаты
28 декабря 2024, 14:50

Фото: iStock/ipopba

Потребительские депозиты и вклады с заманчивым предложением работают только для тех, у кого есть деньги, но это не поможет тем, кто живет от зарплаты до зарплаты. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, комментируя падение индекса потребительских настроений до минимума за два года. По его словам, накопительные вклады в России есть лишь у половины населения.
«Когда ЦБ делал депозиты более привлекательными — это работало только для половины населения, а остальные как не копили, так они и не копят сейчас. Можно делать какими угодно привлекательными депозиты, но если у людей все деньги уходят на потребление, то это никак не поможет», — пояснил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время тем, у кого есть свободные деньги для инвестирования, риэлтор Мария Львова рассказала, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость. В разговоре с «Известиями» она подчеркнула, что на данный момент рынок перегрет и рассматривать такую возможность нужно в первом квартале 2025 года.
«При дефиците покупателей вы сможете получить хороший дисконт на ликвидный объект. Это может быть покупка как за наличные, так и с небольшим ипотечным плечом. Сейчас ставки высокие, но они не навсегда. А когда ключевая ставка придет к нормальным значениям, то вы сможете сделать рефинансирование», — отметила эксперт.
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Госдолг США за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг России
Госдолг США вырос до 36 триллионов долларов за год
28 декабря 2024, 14:42

Фото: iStock/rarrarorro

Государственный долг США, превысивший 36 триллионов долларов, за год вырос на сумму, в восемь раз превышающую госдолг России в долларовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минфинов двух стран.
По последним сведениям, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше российского госдолга, составляющего 286,3 миллиарда долларов. Таким образом, долг США за этот год вырос на 7% или 2,4 триллиона долларов.

В настоящее время уровень задолженности США превышает российский в 126,3 раза.

За последние пять лет государственные заимствования Штатов выросли в 1,6 раза с изначальных 23,1 триллиона долларов, а за десять лет – в два раза, с 18,04 триллиона долларов.

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#экономика
#деньги
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«Это депрессия»: Беляев спрогнозировал темп роста экономики России в 2025 году
Экономист Беляев: экономический рост в России в 2025 году составит 2%
28 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Maxger

Темпы экономического роста в России в 2025—2026 гг. снизятся по сравнению с прошлым годом: Минэкономразвития прогнозирует +2% экономического роста в ближайшие годы, а Центробанк ещё меньше — лишь +1,5%. Об этом «Радио 1» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Он напомнил, что в 2024 году темпы экономического роста составили 4,2%.
«С точки зрения экономики, 2% — это депрессия. В экономике всё, что ниже 4%, не относится к уровню экономического роста. <…> Почему ещё вот эти 2% нас не устраивают? Потому что при нашем потенциале, то есть ресурсном обеспечении, а главное — задачи, которые стоят перед нашей страной по импортозамещению, по обороноспособности и по экономическому суверенитету, нам надо иметь темпы роста намного выше», — пояснил эксперт.
Он добавил, что, конечно, страну не ждёт кризис, но и утверждать о каких-то радикальных улучшениях в экономике тоже нельзя.

По словам экономиста, причина снижения темпов экономического роста кроется в том, что все секторы военно-промышленного комплекса (ВПК) «наполнились» в течение прошлых лет, то есть за счёт бюджетных средств появилось достаточное количество работников, появились ресурсы, чтобы выполнять заказы ВПК, а ведь именно эта сфера дала такой прирост в экономике. Напротив, секторы, которые удовлетворяют потребности гражданского населения, столкнулись с очень высокой ставкой, установленной Центральным банком исходя из правил рыночной экономики, и эти отрасли никак не могут дать импульс к росту экономики.
«Когда всё фактически там уже наполнилось, там уже всё производится, и даже если будут туда эти самые бюджетные выливания, то отсюда мы темпы роста не получим. А все остальные отрасли, даже если, понимаете, если они сопряжены с военным производством, и я выдал вам как военному заказу столько, сколько надо, хотя половина у меня гражданского производства, и я был бы готов раскрутить своё гражданское производство, <…> но наталкиваюсь на эту запретительную ставку рыночной экономики, и вот тут получаю стопоры, отсюда мы получаем вот такие вот низкие темпы», — рассказал Беляев.

Ранее экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» оценил экономические прогнозы на следующий год и объяснил, от чего они зависят.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, которая состоялась 19 декабря, заявил, что в России с экономикой всё в порядке. По словам главы государства, рост экономики в 2024 году составил 3,9%, а может быть, и 4%.

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