На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа

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Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года. Об этом информирует украинское агентство УНИАН.
Причина повышения тарифов заключается в предстоящем прекращении транзита газа из РФ. По словам гендиректора Оператора газотранспортных систем Украины Дмитрия Липпы, повышение цен стало вынужденной мерой.
Он добавил, что в 2024 года 85% дохода были получены от транспортировки российского газа, при этом лишь 15% остались от внутренних заказчиков.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не пойдёт на транзит газа из РФ после 31 декабря 2024 года, даже если он будет заранее закупаться третьей страной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он добавил, что в 2024 года 85% дохода были получены от транспортировки российского газа, при этом лишь 15% остались от внутренних заказчиков.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не пойдёт на транзит газа из РФ после 31 декабря 2024 года, даже если он будет заранее закупаться третьей страной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова