Глава РСПП предлагает уменьшить количество ставок по НДФЛ

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В качестве «компромиссного решения» по прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц следует рассмотреть возможность уменьшения числа ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%.
Об этом РБК заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП Александр Шохин. По его словам, предлагается оставить действующий порог 5 миллионов рублей для применения ставки 13%. При этом ставку 15% применять для доходов от 5 до 50 миллионов рублей, а 18% — свыше.
Он отметил, что такая шкала ставок — разумный компромисс для граждан, бизнеса и государства, обеспечивающий выполнение запроса на социальную справедливость.
Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что граждане начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.
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Он отметил, что такая шкала ставок — разумный компромисс для граждан, бизнеса и государства, обеспечивающий выполнение запроса на социальную справедливость.
Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что граждане начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.
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Алёна Самарева