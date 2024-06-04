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Глава РСПП предлагает уменьшить количество ставок по НДФЛ

Глава РСПП Шохин предложил уменьшить количество ставок по НДФЛ
04 июня 2024, 10:22
Фото: iStock/mapo

Фото: iStock/mapo

В качестве «компромиссного решения» по прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц следует рассмотреть возможность уменьшения числа ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%.
Об этом РБК заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП Александр Шохин. По его словам, предлагается оставить действующий порог 5 миллионов рублей для применения ставки 13%. При этом ставку 15% применять для доходов от 5 до 50 миллионов рублей, а 18% — свыше.

Он отметил, что такая шкала ставок — разумный компромисс для граждан, бизнеса и государства, обеспечивающий выполнение запроса на социальную справедливость.



Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что граждане начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.

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#налоги
#россия
#ндфл
Компания из Мытищ получила всероссийскую бизнес-премию
04 июня 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Расположенное в Мытищах предприятие «Водомер», занимающееся производством счётчиков воды и тепловой энергии, стало лауреатом премии «Russian Business Guide. Люди года», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Предприятие было отмечено в номинации «Знак высокого доверия». Учредитель компании Юрий Казанов подчеркнул важность премии для компании.

«Качество продукции – ключевой приоритет нашего бизнеса. Этому направлению деятельности мы уделяем огромное внимание, постоянно совершенствуем технологический процесс», — добавил Казанов.
Премию журнала «Russian Business Guide. Люди года» ежегодно вручают российским предпринимателям, которые развивают социальной ориентированный и инновационный бизнес, а также предприятия, выходящие со своей продукцией на экспорт. Кроме того, этой премией отмечают представителей регионов, помогающих развивать местный бизнес.

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#экономика
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#бизнес
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Государство продало долю в компании-производителе минеральной воды «Ессентуки»
03 июня 2024, 18:45

Фото: istockphoto/saiko3p

Государственное акционерное общество «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинг Аква». Эта компания выпускает минеральную воду популярных торговых марок «Ессентуки» и «Нарзан».
Долю государства в холдинге выкупили частные акционеры, сообщает «РБК». По информации источника издания, сделка была закрыта на прошлой неделе. После ее завершения владельцем 100 процентов активов «Холдинга Аква» стало частное ООО «Аква Инвестиции». Окончательная сумма сделки, как и другие подробности покупки акций, не разглашаются.

По словам генерального директора АО «Холдинга Аква», крупнейший российский недропользователь «Кавминкурортресурсы» останется важным стратегическим партнёром фирмы. Он также добавил, что компании вместе прошли нелёгкий путь и сумели очистить российский рынок от контрафактной продукции.

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Инвестиции резидентов индустриальных парков Московской области превысили 550 млрд рублей
03 июня 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Суммарный объём инвестиций резидентов подмосковных индустриальных парков за всё время работы составил накопленным итогом 554 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В индустриальные парки региона привлечено более 1580 резидентов, представляющих разные отрасли – от пищевых производств до крупных логистических и торговых компаний. Количество компаний, желающих разместить свои предприятия на готовой площадке 69 подмосковных индустриальных парков, растёт. В планах – создать ещё пять государственных индустриальных парков», – рассказала Зиновьева.
По её данным, только с начала 2024 года резидентами индустриальных парков Московской области стали 57 компаний.

Ускорить запуск нового производства позволяют производственные объекты в формате «Лайт индастриал». Это готовые боксы для размещения предприятий, где сразу создаётся необходимая инфраструктура. Приобретение такой недвижимости упрощает программа «Промышленная ипотека».

Площади для локализации производства на территории индустриальных парков Подмосковья можно найти на инвестиционной карте.

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#промышленная ипотека
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Стартовал приём заявок от подмосковных предприятий на компенсацию процентов по кредитам
03 июня 2024, 15:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области начался приём заявок на получение грантов, которые можно будет использовать на погашение основной части процентов по кредитам, привлечённым для реализации в регионе инвестпроектов. Гранты выдаёт Фонд развития промышленности. Заявку можно подать до 10 июня включительно, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём программы грантовой поддержки регионального ФРП – 565 млн рублей. Средства будут распределять на конкурсной основе. Подать заявку на получение поддержки до 50 млн рублей могут предприниматели, реализующие в регионе инвестпроекты в обрабатывающей промышленности», – пояснила Зиновьева.
Минимальная сумма кредита, под который можно будет получить грант, – 30 млн рублей. Подать заявку можно через систему электронного документооборота. Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней. Подробности о программе, условиях участия и способах подачи заявки можно найти на сайте ФРП Московской области.

Дополнительную информацию или консультацию можно получить, позвонив по телефону: 8 (495) 136 99 09.

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#экономика
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#екатерина зиновьева
#компенсация
#кредит
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Семейная налоговая выплата с 2026 года: что это такое и как будет работать
Семьи с невысокими доходами смогут получить семейную выплату в Соцфонде
03 июня 2024, 14:44

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

«Семейная налоговая выплата» вводится в России с 2026 года. Ее смогут получить работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. О размерах выплаты и порядке оформления услуги — в материале «Радио 1».

Что такое семейная налоговая выплата?

Семейная налоговая выплата — это вид социального пособия или налоговый кэшбек. Ранее он был заявлен Министерством финансов России вместе с другими поправками в Налоговый кодекс. Ведомство инициировало введение налоговых вычетов для семей с двумя и более детьми с маленькими доходами на фоне пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

Благодаря нововведению у ряда работающих граждан произойдет фактическое снижение ставки НДФЛ с 13% до 6%. Предварительно, поддержкой будут охвачены около 4 миллионов семей, где воспитываются более 10 миллионов детей.

Оператор семейной налоговой выплаты выступает Социальный фонд России. Она будет введена с 2026 года.

Как ранее заявил глава Минтруда Антон Котяков, мера стала ответом на Послание президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Глава государства подчеркнул, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем.

Кто будет иметь право на налоговый кэшбэк с 2026 года?

Претендовать на кэшбек смогут семьи, с двумя и более детьми, семьи, имеющие среднедушевой доход не более 1,5 региональных прожиточных минимума на человека и участвующие в финансовом обеспечении детей (в частности, не имеющие задолженности по алиментам).

Размер пособия будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по России семья из четырех человек получит такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере примерно 1,3 миллиона рублей на семью.

Новая мера поддержки защищена от списаний за долги. При ее назначении будет учтено движимое и недвижимое имущество.

Каков размер семейной налоговой выплаты?

Помимо региона проживания, размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов. Так, отец двоих детей, который зарабатывает около 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить более 51 тысячи рублей.

Опять же — если в Москве величина прожиточного минимума составляет 22 662 рубля, то в Татарстане — 13 135 рублей. Поэтому все будет рассчитано индивидуально.

Как оформить?


Для получения новой меры поддержки нужно будет подать заявление через Госуслуги или же обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

Порядок назначения и осуществления выплаты будет утвержден постановлением кабмина.

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#налоги
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#семья
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#ндфл
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Песков: Москва и Пекин заинтересованы в продолжении энергетического диалога
03 июня 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Россия и Китай заинтересованы в продолжении и углублении диалога по энергетике. Коммерческий аспект переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина является непубличным.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что тема поставок энергоресурсов обсуждалась во время встречи лидеров двух стран. В подписанной ими двусторонней декларации закреплено намерение продолжать сотрудничество в этой области, добавил представитель Кремля.

Что касается договорённостей по газу, то Песков выразил уверенность в том, что они будут достигнуты. Он назвал совершенно нормальной ситуацию, когда каждая сторона отстаивает свои интересы. Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, так как на это есть политическая воля руководства двух стран, заключил пресс-секретарь российского президента.

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#китай
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Новое предприятие по металлообработки запущено на земле за 1 рубль
03 июня 2024, 12:13

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новое предприятие запущено на земле за 1 рубль в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Компания «Технопарк «Импульс» расширила свое производство уникального оборудования в отрасли металлообработки.

«В Домодедово на участке площадью 0,5 га завершено строительство металлоперерабатывающего цеха, объект успешно введен. Объем инвестиций в этот проект составляет 220 млн рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа. это уже третий завод, введенный на земле за 1 рубль», — отметила зампред правительства Екатерина Зиновьева.

На производстве выпускают гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства, что полностью замещает импортные аналоги.

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#строительство
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#домодедово
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#производство
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#проект
#оборудование
#екатерина зиновьева
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Инвесторы из РФ подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей
Россияне подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 миллиарда рублей
03 июня 2024, 10:44

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на 35,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщает Инвестпалата, которая выступает организатором торгов. Общая стоимость ценных бумаг составила 35,31 миллиарда рублей, а число заявок, поданных российскими инвесторами — 1 миллион рублей.

Отмечается, что всего в пул для предложения нерезидентам было включено более 2,5 тысячи уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами. Речь идет о физических лицах, фигурировавших между 25 марта и 8 мая текущего года в ходе первого этапа сделки.

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#инвесторы
#деньги
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Уголь для Евросоюза подорожал в 1,5 раза после введения эмбарго против России
03 июня 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Indigo Division

В январе-марте 2024 года стоимость угля, импортированного Евросоюзом, выросла до 184 евро за тонну. До введения санкций против России она составляла 120 евро за тонну.
Такие цифры следуют из расчётов аналитиков РИА Новости, произведённых на основе данных европейской таможни. Агентство напоминает, что ЕС ввёл эмбарго на поставки российского угля в рамках пятого санкционного пакета, а заработали ограничения с 10 августа 2022 года.

В абсолютном выражении среднемесячные затраты стран Евросоюза на каменный уголь в январе-марте 2024 года составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году. Казалось бы, всего на 9% больше. Однако следует учитывать, что за тот же период объём закупок снизился на 29% и составил 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.

Таким образом, средняя цена одной тонны угла за указанный период выросла в полтора раза — до 184 евро по сравнению со 120 евро до введения эмбарго.

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