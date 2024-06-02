Силуанов предупредил об уголовной ответственности за уход от уплаты нового НДФЛ

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За уход от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ последует уголовное наказание. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Он подчеркнул, что при подготовке изменений в налоговую систему одним из главных принципов была конкурентоспособность. По словам Силуанова, россияне вряд ли будут нарушать закон после введений изменений. Однако если это всё-таки произойдёт, последует уголовная ответственность.
Напомним, что в конце мая правительство РФ одобрило законопроекты по модернизации налоговой системы. Согласно нововведениям, для граждан с доходами до 2,4 миллионов в год ставка НДФЛ останется 13%. При доходах от 2,4 миллионов до 5 миллионов рублей она вырастет до 15%. Граждане, зарабатывающие до 20 миллионов рублей будут платить уже 18% налогов и так далее. Максимальный размер налоговых выплат составит 22% при заработке свыше 50 миллионов рублей в год.
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Анастасия Чинкова