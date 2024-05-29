Новая шкала НДФЛ: Кто будет платить больше налогов с 1 января 2025 года

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Минфин разработал и внёс в правительство ряд поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагаются шкала НДФЛ в виде пяти ступеней, повышение налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке».
Предположительно, нововведения будут приняты Госдумой в эту весеннюю сессию и вступят в силу 1 января 2025 года. До этого свои рекомендации по прогрессии НДФЛ выдвигала Госдума.
В материале «Радио 1» расскажем, какие изменения планируются в налоговой шкале, и как они коснуться россиян.
Пять ступеней НДФЛ: что изменится для людейВ России планируют ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ):
- базовая ставка в 13% сохранится на том же уровне для годового дохода в размере до 2,4 млн рублей;
- при доходе от 2,4 млн рублей до 5 миллионов рублей будет облагаться НДФЛ 15%;
- доход от 5 до 20 млн рублей — ставка 18%;
- если доход гражданина составляет от 20 до 50 млн рублей, ставка достигнет 20%;
- доход более 50 млн рублей будет облагаться НДФЛ в 22%.
Большую часть плательщиков НДФЛ изменения не коснуться: из 64 млн работающих граждан России новая шкала затронет только 2 млн человек с доходом, превышающим 2,4 млн рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. Это составляет 3,2% от работающих россиян. Остальная часть населения, чей доход ниже 2,4 млн рублей в год, будут также платить 13%.
Напомним, что, согласно данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в 2023 году составила 74,8 тысячи рублей.
Также отметим, что участникам спецоперации в части их выплат за работу в зоне боевых действий будут облагать по нижней ставке в 13%.
Поддержка семейЗа счет обновленной справедливой налоговой системы выиграют множество семей с детьми, отметили в Минфине. Ставка НДФЛ для них фактически составит 6% вместо ранее действовавших 13%.
Согласно разъяснениями Минфина, ставка 6% (за счёт возврата 7%) будет доступна примерно половине семей с двумя или более детьми. По ориентировочным расчетам министерства, исходя из прожиточного минимума 2025 года, налоговый «кешбэк» могут предоставить родителям, месячный доход которых составляет менее 53 тысяч рублей в месяц, если оба трудоустроены, и не более 106 тысяч рублей, если работает только один.
Проще говоря, чтобы получить налоговый вычет, доход семьи из четырех человек с двумя детьми не должен превышать 1,3 млн рублей в год.
Минфин уже сравнил возврат НДФЛ семьям с детьми с «13-й зарплатой», эти выплаты будет финансироваться из федерального бюджета.
Изменения для бизнесаНалог на прибыль для бизнеса предложено повысить поднять с 20% до 25%. Текущая сейчас ставка налога в 20% является одной из самых низких среди развитых экономик, отмечается в материалах Минфина.
Так, в США показатель находится на уровне 21% (+ налог штата), в Аргентине, Нидерландах, в Канаде — 38%, в Австралии — 30%, а в Китае и Иране — 25%, Крупный бизнес заявлял о готовности к изменению ставки налога на прибыль, а миллиардер Владимир Потанин поддержал эту инициативу.
«Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам», — говорится в материалах ведомства.Также отмечается, что благодаря повышению налога на прибыль с 1 января 2025 года можно будет отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, увеличивающие потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывающие его финансовый результат.
Также будет снижена нагрузка на труд для компаний малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах. Для них предложено снизить тарифы страховых взносов с 15% до 7,6% по выплатам в пользу физических лиц свыше МРОТ.
Малый бизнесИзменения в налоговой системе также запланированы для малого бизнеса. Предположительно, предел доходов для применения УСН расширят с нынешних 265,8 млн до 450 млн руб., а порог по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн руб.
Будут отменены повышенные ставки в рамках системы упрощённой системы налогообложения — 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы», который действуют при доходах от 199,35 млн в 2024 году и при количестве работников от 100 человек.
Вместо этого компании с оборотом более 60 млн руб. в год будут обязаны стать плательщиками НДС, который сегодня бизнес на УСН в общих случаях не должен платить. При уплате НДС бизнесу предложат две альтернативы: либо общий режим со ставкой 20% (10% на определенные категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60-250 миллионов рублей и 7% при выручке 250-450 миллионов рублей
Повышение коснется в основном сферы торговли, ресторанный бизнес и аренды недвижимости. Согласно официальным данным, 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб.
Зачем нужны налоговые измененияВ ведомстве пояснили, что налоговые изменения необходимы для выстраивания справедливой налоговой системы в РФ. Такая система должна решать общенациональные задачи, в том числе устранение неравенства в обществе и в экономике, а также снижать проблемы социально-экономического развития регионов.
Полученный доход планируется направить на поддержку соцпроектов, в том числе повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными болезнями, социальную инфраструктуру.
Минусы повышения НДФЛИз-за инфляции платить НДФЛ по повышенной ставке будет все больше россиян. Планку дохода для расчета налога необходимо менять из-за инфляции, иначе ежегодно все больше людей будут платить НДФЛ по повышенной ставке. К примеру, процент людей, платящих налоги по ставке более 13%, может вырасти за 6 лет примерно на 6 процентных пунктов.
Рейтинговое агентство АКРА предупреждало, что существует риск расширения теневой экономики из-за стимула не показывать все доходы с целью снижения налоговой нагрузки. При переходе на новую прогрессивную шкалу компании и сотрудники могут намеренно декларировать доход, минимально необходимый для того, чтобы не оказаться в категории налогоплательщиков с повышенной ставкой НДФЛ.
Эксперты РАНХиГС Елизавета Мартьянова и Андрей Полбин в своем исследовании отметили, что повышение сборов НДФЛ непременно спровоцирует снижение ВВП. Прогрессивное налогообложение снизит стимул к труду у более эффективных сотрудников: так, трудящиеся могут менее качественно работать, сказано в исследовании. Помимо этого, снизится потребление домохозяйств.
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