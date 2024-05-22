Глава РСПП Шохин допустил обсуждение налоговой реформы в четверг

Фото: iStock/SSV-Photo
Конкретные параметры обновлённой налоговой системы, предположительно, будут обсуждаться на парламентских слушаниях в четверг. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Он подчеркнул, что на экспертном совете необходимо зафиксировать обеспечение стабильности фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы.
Также, по мнению Шохина, должен быть соблюдён принцип справедливости, включая поддержку малообеспеченных семей в рамках НДФЛ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогооложения, суть которого состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от уровня дохода гражданина.
Читайте также:
Силуанов сообщил об изменении ставки НДФЛ: что ждать россиянам и куда пойдут налоги
В России грядет повышение налогов
Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве
Также, по мнению Шохина, должен быть соблюдён принцип справедливости, включая поддержку малообеспеченных семей в рамках НДФЛ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогооложения, суть которого состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от уровня дохода гражданина.
Читайте также:
Силуанов сообщил об изменении ставки НДФЛ: что ждать россиянам и куда пойдут налоги
В России грядет повышение налогов
Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве
Анастасия Чинкова