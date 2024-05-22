Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Глава РСПП Шохин допустил обсуждение налоговой реформы в четверг

Глава РСПП Шохин допустил обсуждение налоговой реформы в четверг

Глава РСПП Шохин: налоговые изменения могут быть озвучены в четверг
22 мая 2024, 14:29
Фото: iStock/SSV-Photo

Фото: iStock/SSV-Photo

Конкретные параметры обновлённой налоговой системы, предположительно, будут обсуждаться на парламентских слушаниях в четверг. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Он подчеркнул, что на экспертном совете необходимо зафиксировать обеспечение стабильности фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы.

Также, по мнению Шохина, должен быть соблюдён принцип справедливости, включая поддержку малообеспеченных семей в рамках НДФЛ.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогооложения, суть которого состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от уровня дохода гражданина.

Читайте также:

Силуанов сообщил об изменении ставки НДФЛ: что ждать россиянам и куда пойдут налоги

В России грядет повышение налогов

Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве
#налоги
#ндфл
#изменения
#россия
ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах
ЦБ РФ: банки не должны вводить суточные лимиты на переводы россиян самим себе
22 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России заявил о недопустимости введения суточных лимитов при бесплатных переводах средств самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей ежемесячно. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что банки не имеют права ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей. Данную сумму по закону можно переводить без комиссии.

Напомним, что 1 мая вступили в силу нормы закона, позволившие россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Такую операцию можно провести через мобильное приложение по номеру телефона, а также через Систему быстрых платежей (СБП).

Читайте также:

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод

Глава РСПП Шохин допустил обсуждение налоговой реформы в четверг

Экономист Абрамов раскрыл секрет прогноза курсов валют
#банк россии
#банки
#экономика
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в рамках регпроекта мобилизовали 8,2 млрд рублей налогов
22 мая 2024, 14:13

Фото: istockphoto / mizar_21984

В ходе реализации проекта по развитию доходного потенциала Московской области дополнительно мобилизовано в бюджет более 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Московской области.
Мероприятия проводились в рамках регионального проекта «Развитие доходного потенциала Московской области».

«Этот проект охватывает широкий круг налогоплательщиков, включая арендаторов площадей на территории Московской области, налогоплательщиков сферы складской деятельности, налогоплательщиков-исполнителей государственных и муниципальных контрактов, получателей субсидий из регионального и местных бюджетов. Такие отраслевые проекты налоговой службы позволяют повысить налоговую дисциплину налогоплательщиков и обеспечить чистоту администрируемой среды», — поделились в пресс-службе.

За год в регионе налоговыми органами было проведено почти 1,5 тысячи выездных обследований и более 250 контрольных закупок.

Читайте также:

В России грядет повышение налогов

Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод
#проект
#мероприятия
#проекты
#развитие
#налоги
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Газпром» взял под управление завод Bosch в Петербурге
Петербургский завод Bosch перешёл под управление «Газпрома»
22 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/lcva2

Завод, производящий бытовую технику немецкого производителя Bosch-Siemens, перешёл под управление структурам «Газпрома». Об этом сообщает издание «Деловой Петербург», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.
Отмечается, что управляющей организацией завода стала дочерняя компания Газпрома, специализированный холдинг «Газпром бытовые системы».

Завод по производству бытовых холодильников Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) был построен за 47 миллионов евро в посёлке Стрельна в 2007 году. По итогам 2023 года прибыль предприятия составила 6,09 миллиардов рублей. А в 2022 году она была в пять раз меньше – 1,27 миллиардов рублей.

Ранее, в начале мая этого года, «Газпром бытовые системы» также стала управляющей компанией ООО «Аристон Термо Русь».

Читайте также:

ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch

Стало известно, кому Bosch продаст заводы в России

В России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony
#газпром
#завод
#техника
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России грядет повышение налогов
РБК: повышение НДФЛ затронет около 10% россиян
22 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/blinow61

Предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц будут нацелены на наиболее обеспеченные слои населения. Об этом пишет РБК.
В прошлом году среднедушевые доходы выше 100 000 рублей в месяц были зафиксированы у 11,2 процента россиян. Именно они ощутят на себе повышение налоговых ставок.

К беднейшей группе, которая имеет доход 7000 рублей и ниже, относится 1 процент населения. Отмечается, что средний доход по стране в 2023 году составил 53,1 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. Суть введения такой шкалы состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, граждане страны должны осознавать то, что все деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем.

Читайте также:

Фридман требует от Люксембурга компенсацию за замороженные активы

РБК: продаже «Росспиртпрома» помешал технологический сбой

Цены на кухни в России выросли на 10% за год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РБК: продаже «Росспиртпрома» помешал технологический сбой
22 мая 2024, 09:56

Фото: iStock/Sashkinw

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась удовлетворить жалобу о нарушении процедуры торгов по продаже АО «Росспиртпром», принадлежащего государству. Об этом пишет РБК.
Победитель торгов, которым выступила компания ООО «Бизнес-Альянс», оспорил в ФАС эти торги, поскольку изначально он готов был купить актив за шесть миллиардов рублей, но из-за технологического сбоя вынужден заплатить за него более восьми миллиардов рублей.

Жалобу о нарушении процедуры торгов компания направила 19 апреля текущего года, в день их проведения.

Также компания предоставила ФАС видеозапись хода торгов, однако в ведомстве посчитали, что она сделана со стороны, на достаточном удалении от экрана компьютера, в результате чего нельзя подтвердить утверждения компании.

При этом из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что «Росспиртпром» до сих пор принадлежит Росимуществу.

Читайте также:

Лакокрасочный завод построят в Богородском на земле за рубль к 2027 году

Подмосковные предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод
#продажа
#торги
#сбой
#россия
#компании
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лакокрасочный завод построят в Богородском на земле за рубль к 2027 году
21 мая 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Богородском городском округе появится завод лакокрасочных изделий для полиграфии и мебельной промышленность. Его построит производитель лакокрасочных материалов для этих отраслей «ХАЙ-ТЕК КОАТИНГС». Компания получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций в строительство оценивается в 250 млн рублей. На предприятии создадут 25 рабочих мест. Запуск проекта намечен на 2027 год. На заводе планируют выпускать краски на основе органических растворителей для флексопечати, водно-дисперсионные краски для декоративной бумаги и акриловые смолы», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что основные покупатели этой продукции – производители гибкой упаковки, мебели и декоративной цветной бумаги.
«Производство появится на участке площадью 2,3 га, который компании предоставили по льготной цене. Такие лакокрасочные материалы в основном производятся за границей. Благодаря господдержке задача по обеспечению российских предприятий качественной краской будет выполнена», – подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Импортозамещающие предприятия Московской области могут воспользоваться поддержкой региона. По программе «Земля за 1 рубль» бизнес может арендовать земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют три года. В случае успешного запуска предприятия инвестор может выкупить участок под заводом всего за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать участок для размещения бизнеса можно на Инвестиционной карте Московской области. Там же можно подать заявку на участие в программе.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ

Подмосковные предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

Майские заморозки не навредили урожаю подмосковной клубники
#мининвест мо
#минимущества
#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
#завод
#строительство
#богородский городской округ
#экономика
#импортозамещение
#нацпроекты
#инвестиции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цены на кухни в России выросли на 10% за год
21 мая 2024, 19:40

Фото: iStock/brizmaker

Согласно статистике компании «Кухонный Двор» цены на кухне в России с начала этого года выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику», — прокомментировала в беседе с Газета.ру руководитель департамента развития каналов продаж компании Карина Гудова.

Она добавила, что цены на кухни могут подняться в цене ещё на 5-7% во втором полугодии.

Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.

Читайте также:

Стоимость услуг турагентств выросла в России за год

В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте

Риелтор рассказал, чем для россиян обернётся запрет на строительство студий в Москве
#цены
#компании
#мебель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Абрамов раскрыл секрет прогноза курсов валют
Экономист Абрамов рекомендовал ориентироваться на показатели инфляции
21 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/ipopba

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что для того, чтобы понимать развитие курса валют, надо следить за стабильностью инфляции и поступлением валюты в экономику.
«Если по счёту текущих операций в страну стало поступать больше валюты, чем, скажем, в аналогичное полугодие прошлого года, то рубль, скорее всего, будет оставаться стабильным», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Абрамов.

Он добавил, что сейчас в нашей стране наблюдается долгосрочный тренд на стабильный валютный курс без резких колебаний.

Ранее аналитики высказали мнение о том, что ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, однако вместе с тем положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

Читайте также:

Рублю спрогнозировали ослабление к осени

В России представили прогноз укрепления доллара

Эксперт рассказал, что ждёт рубль на следующей неделе из-за ударов по Израилю
#рубль
#курс
#прогноз
#мнение
#рост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе
В Минфине Подмосковья сообщили о росте оборота розницы до 21 миллиарда рублей
21 мая 2024, 17:42

istockphoto.com/ipopba

Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
Уточняется, что 78» отгруженной продукции приходится на предприятия обрабатывающей промышленности округа.

«В этом секторе наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на пищевое производство: организации отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму более 24 миллиардов рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 28,1%. Также высокие показатели зафиксированы в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — здесь объем отгрузки вырос в 2 раза и достиг 5 миллиардов рублей», — сообщили в ведомстве.

Оборот розницы в 21 миллиард — это на 33,6% больше соответствующего уровня прошлого года. Интернет — продажи в общем объеме розницы составили 8,3%.

Итоги января — февраля текущего года показали рост среднемесячной начисленной зарплаты на 20,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 87 тысяч рублей.

Читайте также:

Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

Рост спроса на микрозаймы в России в 2024 году: сколько продлится

Путин указал на достойный рост доходов россиян
#россия
#подмосковье
#экономика и инвестиции в подмосковье
#торговля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф