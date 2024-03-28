Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz
В Центральном банке России предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с подачей налоговых деклараций. Об этом говорится на официальном сайте банка.
Уточняется, что аферисты отправляют на электронную почту письма, в которых представляются сотрудниками налоговой службы. От имени ФНС они требуют предоставить налоговую декларацию по специальной ссылке.
В банке уточнили, что при переходе на другие страницы, пользователи вводят свои личные и банковские данные, которые уходят к мошенникам.
В Центробанке попросили россиян быть внимательными и не реагировать на подобные просьбы. Также, банк напоминает, что налоговые ведомства не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.
Читайте также:
Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»
Mash: Мошенники выманили у жены участника СВО 62 миллиона рублей
Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег
В банке уточнили, что при переходе на другие страницы, пользователи вводят свои личные и банковские данные, которые уходят к мошенникам.
Читайте также:
Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»
Mash: Мошенники выманили у жены участника СВО 62 миллиона рублей
Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег
Дана Игумнова