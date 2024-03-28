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Россиян предупредили о связанном с налогами мошенничестве

В ЦБ предупредили, что мошенники обманывают людей с помощью налоговых деклараций
28 марта 2024, 15:04
Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

В Центральном банке России предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с подачей налоговых деклараций. Об этом говорится на официальном сайте банка.
Уточняется, что аферисты отправляют на электронную почту письма, в которых представляются сотрудниками налоговой службы. От имени ФНС они требуют предоставить налоговую декларацию по специальной ссылке.

В банке уточнили, что при переходе на другие страницы, пользователи вводят свои личные и банковские данные, которые уходят к мошенникам.


В Центробанке попросили россиян быть внимательными и не реагировать на подобные просьбы. Также, банк напоминает, что налоговые ведомства не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.

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#мошенники
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#данные
#фнс
#онлайн
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Пенсионный фонд Украины опубликовал в своём Telegram-канале фото девушки в трусиках
Пенсионный фонд Украины опубликовал в своём Telegram-канале непристойное фото
28 марта 2024, 15:14

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Пенсионный фонд Украины минувшей ночью опубликовал в своём Telegram-канале фото непристойного содержания, пост быстро удалили, однако пользователи успели сделать скриншоты. Об этом пишет RT.
На фото крупным планом были запечатлены ягодицы неизвестной женщины в нижнем белье. В фонде пояснили, что некие недоброжелатели публикацией данного содержания попытались «дискредитировать работу» ведомства.
#фото
#женщины
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Зеленский предрек бум рождаемости на Украине после завершения конфликта
28 марта 2024, 15:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения конфликта в стране произойдет бум рождаемости. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как заявил украинский лидер, повышению рождаемости поспособствует возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне и будущем Украины».

Он отметил, что помимо финансовой помощи, необходимо обеспечить безопасность, чтобы стимулировать рождение во время военных действий.

«Что касается рождения, дело только в безопасности. То, что должно делать государство с партнерами, — это новейшие технологии в отношении ПВО и свои отечественные системы, и это умножать ежедневно, и информировать общество об этом», — заявил президент Украины.
Ранее в Британии сделали неожиданное заявление об украинских границах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Глава АИДТ Ветров призвал учредить награду за героизм для несовершеннолетних
28 марта 2024, 15:04

Фото: iStock/Valeriy Matveyev

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил учредить в России государственную награду для несовершеннолетних за проявленных героизм в чрезвычайных ситуациях.
Он пояснил, что дети и подростки неоднократно проявляли смекалку, отвагу и героизм в сложных и экстренных ситуациях, а также спасали жизни людей. Примером тому служат истории подростков, помогающим людям во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Также молодое поколение проявляет патриотизм.

«Прошу оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой.

А директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина призвала обеспечить детей-очевидцев теракта в «Крокусе» психологической помощью. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Бриф24, специалист отметила, что несовершеннолетние, ставшие свидетелями трагедии, нуждаются в наблюдении специалистов в течении нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус сити холла».

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#дети
#награды
#подростки
#патриотизм
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Роскомнадзор назвал число заблокированных за терроризм Telegram-каналов
РНК ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом
28 марта 2024, 14:52

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Роскомнадзор за двое суток заблокировал 11 Телеграм-каналов с террористическим контентом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
По данным информагентства, в заблокированных каналах распространяли информацию о якобы анонсированных терактах на территории России. В РКН отметили, что такие каналы создаются с целью запугать граждан.

Помимо этого, регулятор ограничил доступ к 600 ресурсов, который распространяли ложные вбросы об организации новых терактов в РФ.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова обратить внимание на использование сервиса террористами. Как утверждает Песков, в последнее время мессенджер сервис все чаще становится инструментом в руках преступников.

Также Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#роскомнадзор
#дмитрий песков
#telegram
#рф
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Свыше шести тысяч жителей региона онлайн подписали договора о социальной газификации
28 марта 2024, 14:47

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Социальная газификация: более шести тысяч человек подписали договор на подключение по программе в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Оформить заявку на социальную газификацию можно онлайн на сайт «Мособлгаз» и в личном кабинете заключить договор.

«Для подписания договора в режиме онлайн заявителю необходимо направить необходимые документы через «Личный кабинет клиента» и получить электронную цифровую подпись. Отслеживать статус заявки на социальную газификацию также можно в ЛК», — объяснили в министерстве.

Стоит отметить, что для оформления договора с «Мособлгазом» человек должен быть заинтересован на госуслугах. Данная услуга абсолютно бесплатная.

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В Подмосковье упростили проведение соцгазификации семьям погибших участников СВО
28 марта 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы упростили для семей погибших участников спецоперации получение льготы в рамках социальной газификации. Согласно закону, члены семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при проведении СВО, могут получить оплату газового оборудования до 80 тыс. рублей и работ по газификации дома.
«Ранее закон предусматривал условие, что участник СВО должен иметь место жительства в доме, который планируется газифицировать, или регистрацию по месту дислокации воинских частей или войск Росгвардии, расположенных в Московской области», – пояснил на заседании председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике ЖКХ Игорь Коханый.
Он подчеркнул, что теперь это условие убирается. Предполагается, что это значительно упростит получение подобной меры поддержки.

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#спецоперация
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#московская область
#подмосковье
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В Минтрансе Подмосковья дали совет относительно замены резины на летнюю
28 марта 2024, 14:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В столичном регионе с каждым днём становится всё теплее, поэтому многие уже поменяли зимнюю резину на своих автомобилях на летнюю, однако погода всё ещё неустойчивая, поэтому следует помнить о некоторых правилах вождения в период межсезонья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Многие городские жители уже сменили зимнюю резину на летнюю. Но по утрам за городом по-прежнему могут быть заморозки, поэтому следите за погодой и не теряйте бдительность, если «переобулись», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в тёплую погоду зимние шины обеспечивают менее надёжное сцепление с асфальтом и увеличивают тормозной путь, кроме того, они сильнее изнашиваются и увеличивают потребление бензина. А на летних шинах тормозной путь увеличивается при заморозках. Об этом надо помнить и принимать во внимание во время всякой поездки.

Кроме того, автовладельцам рекомендуют помыть машину, вымыть радиаторы и залить антифриз.

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#подмосковье
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Мособлдума увеличила выплаты семьям погибших и пострадавшим в «Крокусе»
28 марта 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы увеличила размер выплат при оказании экстренной социальной помощи. Выплаты получат семьи погибших и пострадавшие в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Региональный парламент принял закон об увеличении подобных выплат во время 80-го заседания. Из предельный размер увеличивается с 2 до 3 млн рублей.
«Ранее губернатор Московской области совместно с правительством Москвы принял решение о том, что семьи погибших при теракте в Красногорске получат выплаты в 3 млн рублей, пострадавшие, который оказались в стационарах, – по 1 млн. По 500 тыс. рублей полагается пострадавшим, лечившимся амбулаторно. Мы должны быть рядом и помогать людям», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Помимо этого дети, потерявшие в результате теракта одного или обоих родителей, будут получать ежемесячные выплаты. Законом их размер увеличен до 17,2 тыс. рублей.

Брынцалов попросил депутатов чутко реагировать на поступающие по этой теме обращения.

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#подмосковье
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Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»
Пугачева высказалась о теракте в «Крокусе» словами «скорбь должна быть в душе»
28 марта 2024, 14:12

Фото: Сергей Хакимов

Певица Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Пост певица опубликовала в Instagram*.
Примадонна опубликовала селфи с подписью о том, что скорбь должна проявляться в душе, а не в социальных сетях. Других комментариев артистка давать не стала.

Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание эстрадной певицы Аллы Пугачевой после теракта в «Крокусе». По его словам, молчание звезды может быть связано с ее отрешенностью от РФ.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
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