В России грядет повышение налогов

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Предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц будут нацелены на наиболее обеспеченные слои населения. Об этом пишет РБК.
В прошлом году среднедушевые доходы выше 100 000 рублей в месяц были зафиксированы у 11,2 процента россиян. Именно они ощутят на себе повышение налоговых ставок.
К беднейшей группе, которая имеет доход 7000 рублей и ниже, относится 1 процент населения. Отмечается, что средний доход по стране в 2023 году составил 53,1 тыс. рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. Суть введения такой шкалы состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ.
По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, граждане страны должны осознавать то, что все деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем.
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К беднейшей группе, которая имеет доход 7000 рублей и ниже, относится 1 процент населения. Отмечается, что средний доход по стране в 2023 году составил 53,1 тыс. рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. Суть введения такой шкалы состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ.
По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, граждане страны должны осознавать то, что все деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем.
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Дарья Осипова