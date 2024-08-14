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Глава Щёлкова Булгаков пообещал помочь с расширением предприятия ФЗЭА

14 августа 2024, 18:16
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков побывал на предприятии ФЗЭА, которое работает в подмосковном Фрянове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
ФЗЭА – это крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования, один из лидеров в производстве распределительных сетевых сооружений. Среди крупных проектов – Олимпийская деревня и горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи; автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-12 «Москва – Казань»; аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодар.
«Пообщался с руководством и с рабочими. Большинство – местные. Средняя зарплата достойная – около 100 тысяч. Недавно предприятие перерегистрировалось из Москвы к нам в Щёлково. Это увеличит отчисления налогов в бюджет Московской области и нашего округа. А расширение даст жителям муниципалитета новые рабочие места. Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», – пообещал Булгаков.


Он добавил, что предприятие полностью перешло на российские лицензии и составляющие. Сейчас оно расширяется: арендованы новые участки земли. На территории наводят порядок.

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В Подмосковье более чем на четверть выросло производство специй и приправ
14 августа 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства приправ и специй в Московской области за первые шесть месяцев текущего года составил 24,9 тыс. тонн, то на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего за первое полугодие 2024 года в Московской области произвели свыше 79,2% всех специй и приправ, выпущенных на территории Центрального федерального округа и 47,3% от объёма производства в стране», — отмечается в сообщении.
Самыми крупными подмосковными производителями в этом секторе экономики являются следующие компании: балашихинский «Мир специй», «Спайс Продакш» из Пушкина, «Дарсил» и «МАКА» в Ленинском городском округе, серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал» и домодедовская компания «Натрули».

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#производство
#экономика
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Мосбиржа приостановила торги
14 августа 2024, 17:31

Фото: istockphoto/Lemon_tm

Торги на фондовом рынке с 16:18 приостановила Мосбиржа, сказано в сообщении площадки. Отмечено, что, когда торги возобновятся, об этом дополнительно сообщат. Что послужило причиной приостановки не уточняется.
Ранее сообщалось, что Минфин США продлил до 12 октября возможность заключать сделки с Мосбиржей, а также с российскими Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Предыдущая генеральная лицензия властей США позволяла проводить данные операции до 13 августа. Вопрос о дальнейшем продлении пока считается открытым.

Санкции против финансовых организаций России появились на фоне спецоперации на Украине.

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#торги
#новости
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В РФ китайские бренды вытеснили Apple с лидирующих позиций на рынке планшетов
14 августа 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Wirestock

Компания Apple не смогла сохранить за собой первое место на российском рынке планшетов. Теперь лидерами продаж в России являются устройства китайской модели Honor.
В первом полугодии 2024 года доля «яблочной» корпорации на российском планшетном рынке составила 8%, сообщают «Известия». Таким образом iPad разделил второе место с продукцией китайского бренда Readme. А первое место занял также китайский Honor, его доля на рынке продаж составляет 10%. При этом год назад Apple являлась безусловным лидером на отечественном рынке, на долю корпорации приходилось 13% продаж планшетов.

Снижение доли Apple в сегменте планшетов обусловлено совокупностью факторов. Главным среди них является то, что они не вполне отвечают пожеланиям клиентов по стоимости и функционалу. Также стоит учитывать тот факт, что ранее на продажи планшетов Apple значительное влияние оказывала маркетинговая поддержка со стороны производителя, которая сейчас на российском рынке прекращена.

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#бренд
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Власти Павловского Посада помогут предпринимателям с реализацией бизнес-проектов
14 августа 2024, 09:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Личный приём граждан провёл в Павловском Посаде первый заместитель главы округа Филипп Ефанов, он взялся проработать вопросы, с которыми к нему обратились местные предприниматели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вопросы касались предоставления участка земли под постройку цеха, а также размещения киосков по продаже мороженого.

«Подбор земельного участка, нужного для реализации проекта, проработаем с коллегами из земельного комитета. Что касается второго обращения, там предприниматель предоставил адресную программу по размещению киосков. Вместе с торговым отделом администрации округа проверим, есть ли технические возможности разместить киоски на указанных локациях», — сказал Филипп Ефанов.
В администрации добавили, что первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов проводит личные приёмы дважды в месяц — в Павловском Посаде и Электрогорске.

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#павловский посад
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#предприниматели
#бизнес
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В Домодедове построят производство кормов для зоопарковых животных
13 августа 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Домодедово появится комплекс по производству кормов для зоопарковых животных. Разрешение на строительство от Главгосстройнадзора Подмосковья получила компания ООО «БИОТЕХ-ЗОО», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«На производстве будут применять современные технологии обработки сырья и ингредиентов. Это позволит производить более 60 видов продукции для лошадей, включая корма, травяные сборы, сиропы и натуральные добавки. Планируется также создавать корма для животных в государственные для поставок в зоопарки и природные заказники», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что целью станет импортозамещение зарубежной продукции за счёт расширения ассортимента кормов из отечественного сырья.

Объём инвестиций в проект составит 33 млн рублей. Планируется производить до 1 тыс. тонн корма в год, что обеспечит спрос на качественные продукты для животных. На предприятии рассчитывают создать около 20 рабочих мест.

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#животные
#производство
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#зоопарк
#минсельхозпрод мо
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Названы продукты, подешевевшие в июле в России
Экономист Абрамов заявил о снижении цен на морковь, конфеты и молоко
13 августа 2024, 19:13

Фото: iStock/Rawi Bunyarak

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что годовая инфляция в России по Индексу Мишек в июле замедлилась в сравнении с аналогичным показателем предыдущего месяца.
Он отметил, что в июле снизились цены на морковь, марку конфет и молоко.

«В июле снизились цены лишь на три товара из индекса. Морковь подешевела на 40%, конфеты «Мишка косолапый» — на 33,6%, а молоко — на 4,6%. На все оставшиеся 11 товаров цены выросли. Самый высокий рост цен за год наблюдался на апельсиновый сок J7, бананы, самый дешевый белый хлеб, сельдь «Матиас», подсолнечное масло, куриные яйца Окские С1, мармелад Fruit-tella и чёрный чай», — рассказал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за шесть месяцев этого года увеличилось более чем на 16%.

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#цены
#цфо
#инфляция
#экономика
#россия
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Первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев завершён
13 августа 2024, 13:02

Фото: iStock/Egor Maltsev

Завершился первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранных граждан. Об этом сообщила «Инвестиционная палата».
Отмечается, что в рамках обмена нерезидентам удалось приобрести порядка четверти заблокированных иностранных бумаг российских граждан, которые были предъявлены ими к выкупу.

Также свыше 708 тысяч граждан России смогли части реализовать свои иностранные бумаги. В общей сумме они составили 8,1 миллиарда рублей.

После завершения первого этапа обмена «Инвестиционная палата» рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных активов.

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#санкции
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В Богородском округе запустят производство строительных металлоконструкций
13 августа 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственно-складской комплекс, на котором будут выпускать строительные металлоконструкции, появится на территории индустриального парка «М7-М12» в Богородском городком округе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта является компания «Святогор», она уже получила разрешение на строительство. Общий объём инвестиций составят 183 миллиона рублей, на производстве будет создано 50 рабочих мест для жителей округа», — отметила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Производственно-складкой комплекс будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тысяч квадратных метров.

В министерстве отметили, что индустриальный парк Богородского округа «М7-М12» расположен на трассе М-7 «Волга» в двух километрах от ЦКАД и 47 километрах от МКАД.

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#богородский городской округ
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Банк России аннулировал лицензию на банковские операции «Американ экспресс банк»
13 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Американ экспресс банк» с 13 августа текущего года. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
Отмечается, что такое решение принято в связи с направленным в Банк России решением единственного участника организации о её добровольной ликвидации.

Напомним, что учредителем российского отделения банка является американская компания American Express, которая свернула свой бизнес на территории России в 2022 году из-за санкций Запада. После этого президент страны Владимир Путин позволил банку провести добровольную ликвидацию.

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#экономика
#владимир путин
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