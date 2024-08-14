Глава Щёлкова Булгаков пообещал помочь с расширением предприятия ФЗЭА

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков побывал на предприятии ФЗЭА, которое работает в подмосковном Фрянове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
ФЗЭА – это крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования, один из лидеров в производстве распределительных сетевых сооружений. Среди крупных проектов – Олимпийская деревня и горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи; автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-12 «Москва – Казань»; аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодар.
Он добавил, что предприятие полностью перешло на российские лицензии и составляющие. Сейчас оно расширяется: арендованы новые участки земли. На территории наводят порядок.
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«Пообщался с руководством и с рабочими. Большинство – местные. Средняя зарплата достойная – около 100 тысяч. Недавно предприятие перерегистрировалось из Москвы к нам в Щёлково. Это увеличит отчисления налогов в бюджет Московской области и нашего округа. А расширение даст жителям муниципалитета новые рабочие места. Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», – пообещал Булгаков.
Он добавил, что предприятие полностью перешло на российские лицензии и составляющие. Сейчас оно расширяется: арендованы новые участки земли. На территории наводят порядок.
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Лора Луганская