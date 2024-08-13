Глава Щёлкова Булгаков осмотрел новый корпус школы в Медвежьих Озёрах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Корпус школы №19 построили в деревне Медвежьи Озёра городского округа Щёлково, в настоящее время ведутся последние приготовления к открытию. Новостройку проверил глава округа Андрей Булгаков, в осмотре также приняли участие местные жители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Родители говорят, что реальность превзошла все ожидания. Приятно слышать. Открытие уже совсем скоро — осталось ровно три недели», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале по итогам осмотра.В новой школе комфортные современные классы, два спортивных зала, актовый зал, оснащённый современным оборудованием, большая библиотека и пищеблок. На пришкольной территории обустроено спортивное ядро с многофункциональной площадкой, а также дорожками для прыжков и бега. Есть и отдельная площадка для младшеклассников. Отмечается, что заниматься спортом на этом стадионе смогут и местные жители.
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