Глава Щёлкова Булгаков провёл совещание по актуальным вопросам округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Еженедельное оперативное совещание провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков с сотрудниками администрации муниципалитета, обсуждалось развитие дополнительного образования, подготовка к отопительному сезону и ряд других вопросов, сообщает пресс-служба округа.
«Вместе с родителями школьников проработали, какие дополнительные занятия и секции нужны в обновлённых школах №3 и №13, где завершаются капитальные ремонты. Например, в школе имени Джанибекова проголосовали за спортивный туризм, дзюдо и самбо. Для этого уже закупили необходимое оборудование», — сказал Андрей Булгаков.На совещании также был поднят вопрос подготовки многоквартирных домов к зиме. Сейчас там, где это необходимо, ремонтируют внутренние тепловые сети, осушают подвалы и закрывают тепловые контуры. На большинстве объектов работы идут в графике. Отстающих курируют персонально.
Кроме того, собравшиеся обсудили, какой круглогодичный досуг для жителей можно устраивать на Чкаловских озёрах, где завершается благоустройство. Были также подведены промежуточные итоги выполнения поручений жителей. В частности, на территории школы №13 покосили высокую траву, заасфальтировали и расширили тротуар между микрорайонами Потаповский и Чкаловский и установили там ещё четыре светильника.
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Лев Каштанов