В Химках завершают установку скейт-площадки в сквере Рубцовой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Установка скейт-площадки в подмосковных Химках в сквере Марии Рубцовой завершается. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Новая зона будет площадью практически в тысячу квадратов. Кроме того, будут установлены урны и лавочки, а также оборудуют зону для пинг-понга. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
«На следующей неделе специалисты проведут армирование полов, затирку бетона до ровного и гладкого состояния. Каждый день на объекте работают до пяти до 15 рабочих», — сказала руководитель Объединённой дирекции парков Ирина Стребкова.Ранее сообщалось, что в августе в Химках отремонтируют больше 50 подъездов, покрасят стены, заменят плитку, светильники и проведут другие всевозможные работы.
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Никита Кротов