Глава ЦБ Набиуллина допустила очередное повышение ключевой ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)
Банк России может принять решение о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, отметив, что это не предопределено.
Выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!», глава регулятора подчеркнула, что ключевая ставка является мощным инструментом для борьбы с инфляцией и с её помощью удалось избежать вхождения в инфляционную спираль. Набиуллина указала, что большинство факторов в этом году, например, состояние рынка труда и санкции, в этом году носили проинфляционный характер. В этих условиях ключевая ставка сыграла положительную роль.
В то же время, отметила глава Центробанка, добиться снижения инфляции пока не удалось.
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