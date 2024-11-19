Глава ЦБ рассказала о главной причине сложной экономической ситуации в РФ

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что страна впервые столкнулась с ситуацией, когда задействованы почти все ресурсы экономики при рекордно низком уровне безработицы — 2,4%. Это стало предметом обсуждения на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.
«Такой низкой безработицы у нас не было никогда. И мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась», — отметила Набиуллина.Она подчеркнула, что 73% предприятий, по данным опросов ЦБ, сталкиваются с нехваткой кадров. Этот дефицит остается главным препятствием для роста производства, несмотря на снижение доступности кредитов.
По словам Набиуллиной, сжатие кредитования до октября уступало проблеме нехватки работников как основному сдерживающему фактору.
Таким образом, Россия находится в уникальной экономической ситуации, где кадровый дефицит становится серьезным вызовом на фоне исторически низкой безработицы.
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