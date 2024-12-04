Глава ЦБ: снижение ставки можно было воспринять как капитуляцию перед инфляцией

Эльвира Набиуллина (Фото: cbr.ru)
На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в настоящих условиях могло быть воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы рост цен ещё выше, проинформировало агентство ТАСС.
Эльвира Набиуллина уточнила, что ключевая ставка — хороший инструмент для борьбы с инфляцией. При иных факторах, основная часть из которых влияла на разгон роста цен, как состояние рынка труда и санкции, с помощью ставки получилось не допустить вхождения в инфляционную спираль. В настоящих условиях понижать показатель означало бы капитулировать перед ростом цен.
Глава Банка России подчеркнула, что инфляция — «это как высокая температура у человека». Эльвира Набиуллина добавила, что Банк России рассматривает новое повышение ключевой ставки в конце 2024 года.
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«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — обратила внимание Эльвира Набиуллина.
Глава Банка России подчеркнула, что инфляция — «это как высокая температура у человека». Эльвира Набиуллина добавила, что Банк России рассматривает новое повышение ключевой ставки в конце 2024 года.
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Ольга Енгалычева