Глава ВТБ Костин допустил снижение ключевой ставки в декабре
Центробанк на заседании в декабре может незначительно снизить ключевую ставку. Об этом на полях XVI инвестиционного форума «Россия зовёт!» заявил президент ВТБ Андрей Костин.
Напомним, на сегодняшний день ключевая ставка составляет 16,5%.
«Я считаю, что возможно, но очень незначительное (снижение — ред.)», — сказал Костин в интервью RT.
Он также поддержал политику ЦБ, которая направлена на борьбу с инфляцией. По словам главы ВТБ, уйти от постоянного субсидирования экономики помогут низкие ставки.
«Просто процентные ставки должны быть такими, чтобы каждый мог прийти, взять деньги и начать эффективное производство. Это станет возможным, если ключевая ставка опустится до 5, 6 или 7%», — уточнил банкир.
Тем временем благодаря высокому «ключу» россияне со средним размером вклада за полгода могут заработать на процентах около 53 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он пояснил, что доходность по вкладам в два раза превосходит уровень инфляции. Банки предлагают вклады под 16% годовых, а инфляция по итогам 2026 года ожидается порядка 7%.
«Средний размер банковского вклада по итогам девяти месяцев 2025 года составляет 663 тыс. рублей, за год он увеличился на 80 тыс. рублей. Если, например, в начале декабря 2025 года разместить под 16% годовых на полгода сумму, равную величине среднего вклада, получится заработать порядка 53 тыс. рублей», — уточнил Балынин.
По его словам, россияне на сегодняшний день активно пользуются банковскими вкладами для приумножения своих средств.