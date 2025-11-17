Экономист ответил, насколько снизятся ставки по автокредитам в 2026 году
Разуваев: ставки по автокредитам в 2026 году снизятся до 15%
Ставки по автокредитам в России к 2026 году могут опуститься до 13–15%.
Такое мнение корреспонденту «Татар-информ» высказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
По его словам, при снижении ключевой ставки Центробанка до 10-12% автокредиты будут предлагаться по указанным показателям. Разуваев также посоветовал тем, кто планирует покупку автомобиля, откладывать часть зарплаты на накопительный счёт вместо оформления займа.
16 ноября стало известно, что в первой половине месяца ретейлеры скорректировали цены на 12 автомобильных брендов.
