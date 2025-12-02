Россиянам рассказали о движении курса рубля на этой неделе

02 декабря 2025, 16:19

Эксперт Соболев: с начала года укрепление рубля к доллару составило порядка 24%

Фото: iStock/Diy13

С начала 2025 года рубль по отношению к доллару укрепился на 24%, к евро — на 14%, а к юаню — почти на 21%. Такие данные привёл начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.





Напомним, 2 декабря Центробанк РФ установил курс американской валюты в районе 77,7 рубля, европейской — 90,3 руб., китайской — 10,9 руб.





«Итоги осенней торговой сессии закрепляют сильные позиции национальной валюты и позволяют рассчитывать на ее дальнейшее укрепление в декабре в рамках складывающегося годового тренда», — отметил Соболев в беседе с «Известиями».

«Высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность рублевых инструментов, сдерживая кредитную активность и ограничивая восстановление импорта. На фоне умеренного спроса на иностранную продукцию снижается и давление на валютный рынок», — рассказал эксперт в интервью RT.