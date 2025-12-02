Россиянам рассказали о движении курса рубля на этой неделе
Эксперт Соболев: с начала года укрепление рубля к доллару составило порядка 24%
С начала 2025 года рубль по отношению к доллару укрепился на 24%, к евро — на 14%, а к юаню — почти на 21%. Такие данные привёл начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
Напомним, 2 декабря Центробанк РФ установил курс американской валюты в районе 77,7 рубля, европейской — 90,3 руб., китайской — 10,9 руб.
«Итоги осенней торговой сессии закрепляют сильные позиции национальной валюты и позволяют рассчитывать на ее дальнейшее укрепление в декабре в рамках складывающегося годового тренда», — отметил Соболев в беседе с «Известиями».
По его словам, в декабре доллар будет стоить порядка 73–82 рубля, а евро — около 85–94 рубля.
При этом руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман пояснил, что ключевыми драйверами восстановления рубля является политика Банка России.
«Высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность рублевых инструментов, сдерживая кредитную активность и ограничивая восстановление импорта. На фоне умеренного спроса на иностранную продукцию снижается и давление на валютный рынок», — рассказал эксперт в интервью RT.
Он добавил, что дополнительным фактором выступает геополитический фон, периодически усиливающий приток капитала в рублевые активы и формирующий краткосрочные всплески оптимизма среди инвесторов, продолжил Шнейдерман.