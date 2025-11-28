В России предложили ввести банкноту номиналом 10 000 рублей
В ГД предложили ЦБ выпустить в обращение новую банкноту номиналом 10 000 рублей
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис предложили ввести в денежный оборот банкноту номиналом 10 000 рублей. Соответствующее обращение направлено председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной, передает РИА Новости.
Парламентарии объясняют, что использование купюры высокого номинала поможет снизить издержки на производство, транспортировку и хранение наличных денег при крупных расчетах.
«Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей», — отмечают авторы инициативы.
Для определения дизайна новой купюры Даванков и Чемерис предлагают провести всенародное голосование через портал «Госуслуги». Такой подход, по их мнению, обеспечит прозрачность процедуры и укрепит доверие граждан к финансовой системе.
