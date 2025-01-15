Глава ВТБ Костин назвал слухи о заморозке вкладов россиян абсурдными

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Заморозка вкладов россиян — это совершенно абсурдная идея. Такой шаг не имеет никакого экономического смысла.
Об этом заявил РБК глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диаалога в Ханое. Он отметил, что такая мера была бы мало того, что крайне непопулярна, она ещё и бессмысленна. Тем не менее, слухи о заморозке вкладов «мусолятся» уже несколько месяцев.
Костин вспомнил один разговор, когда он указал собеседнику на очевидную бессмысленность и отсутствие логики в такой идее. На что тот ответил, что именно поэтому в России она и может осуществиться.
Глава ВТБ подчеркнул, что не видит никаких оснований и предпосылок для заморозки вкладов и уверен, что такая идея останется на уровне слухов.
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Костин вспомнил один разговор, когда он указал собеседнику на очевидную бессмысленность и отсутствие логики в такой идее. На что тот ответил, что именно поэтому в России она и может осуществиться.
Глава ВТБ подчеркнул, что не видит никаких оснований и предпосылок для заморозки вкладов и уверен, что такая идея останется на уровне слухов.
«Если нет смысла, тогда зачем это делать?», — заключил Костин.
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Александр Бойцов