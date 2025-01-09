Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить

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С 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%. При этом увеличилась необлагаемая сумма доходов по банковским вкладам.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире «Радио 1» объяснил, кто будет вынужден платить увеличенный налог, а для кого он останется прежним, и как в 2025 году изменится налогообложение по доходам от вкладов.
С 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%.
Для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей включительно (с зарплатой не более 200 тысяч рублей в месяц) останется прежняя ставка 13%. При этом по ставке 15% будут облагаться доходы, превышающие 2,4 млн рублей, но не более 5 млн руб. включительно.
Ставка 18% будет действовать для части годового дохода выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. включительно. Ставка 20% — для части годового дохода выше 20 млн руб. и до 50 млн руб. включительно. Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн руб. в год.
Тем временем доходы от вкладов также облагаются НДФЛ. С 2024 года налог на проценты по рублевым депозитам составляет 13% для дохода до 5 млн рублей, и 15% — для дохода по вкладу свыше 5 млн руб. Однако существует часть дохода, которая налогом не облагается.
Таким образом, сумма необлагаемого минимума, которая будет учитываться в 2025 году при определении налога на доходы в виде процентов по вкладам за 2024 год, составит 210 тысяч рублей. Доходы, превышающие эту сумму, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если же прибыль по вкладам составляет больше пяти миллионов рублей, то налог составит 15%. При этом сумма доходов для налогообложения считается со всех счетов, имеющихся у человека, даже если они открыты в разных банках. При этом налог высчитывается автоматически, отметил экономист. А заплатить его нужно будет до 1 декабря 2026 года.
По словам эксперта, средний банковский вклад россиян составляет около 300-400 тысяч рублей, а это значит, что новые меры большинства жителей России не коснутся.
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С 1 января 2025 года в России вступила в силу пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22%.
Для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей включительно (с зарплатой не более 200 тысяч рублей в месяц) останется прежняя ставка 13%. При этом по ставке 15% будут облагаться доходы, превышающие 2,4 млн рублей, но не более 5 млн руб. включительно.
Ставка 18% будет действовать для части годового дохода выше 5 млн руб. и до 20 млн руб. включительно. Ставка 20% — для части годового дохода выше 20 млн руб. и до 50 млн руб. включительно. Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн руб. в год.
«Два миллиона 400 тысяч рублей дохода будут облагаться налогом по шкале 13%, при этом 15% налога придется заплатить только на доход, превышающий эту сумму», — пояснил Беляев.
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Тем временем доходы от вкладов также облагаются НДФЛ. С 2024 года налог на проценты по рублевым депозитам составляет 13% для дохода до 5 млн рублей, и 15% — для дохода по вкладу свыше 5 млн руб. Однако существует часть дохода, которая налогом не облагается.
«Речь идет не об обложении налогом самого депозита, а только дохода с него. Более того, для людей, которые не очень богаты, предусмотрен необлагаемый минимум, который равен доходу с одного миллиона рублей по ключевой ставке, доминирующей в текущем году. В 2025 году ключевая ставка составляет 21%», — рассказал собеседник «Радио 1».
Таким образом, сумма необлагаемого минимума, которая будет учитываться в 2025 году при определении налога на доходы в виде процентов по вкладам за 2024 год, составит 210 тысяч рублей. Доходы, превышающие эту сумму, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если же прибыль по вкладам составляет больше пяти миллионов рублей, то налог составит 15%. При этом сумма доходов для налогообложения считается со всех счетов, имеющихся у человека, даже если они открыты в разных банках. При этом налог высчитывается автоматически, отметил экономист. А заплатить его нужно будет до 1 декабря 2026 года.
По словам эксперта, средний банковский вклад россиян составляет около 300-400 тысяч рублей, а это значит, что новые меры большинства жителей России не коснутся.
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Элина Позднякова