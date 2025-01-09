Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить

Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет. В 2025 году выхода из него не предвидится, сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.