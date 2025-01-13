В Госдуме рассказали об увеличении лимитов на доходы при налоговых вычетах

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В 2025 году увеличили стандарты для получения налоговых вычетов, лимит дохода, при котором их могут выдать, подняли с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.
Он также отметил, что для семей с несколькими детьми удвоили льготы: вычет на второго ребенка увеличили до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего — до 6000 рублей. Вычет для ребенка-инвалида, напомнил парламентарий, подняли до 12 тысяч рублей.
«Теперь при подаче заявления на налоговый вычет указывать ИНН необязательно — достаточно данных из ЕРН или персональной информации (как дата рождения и паспортные данные)», — подчеркнул Чаплин.Читайте также:
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