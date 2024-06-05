Крупнейший банк Крыма перейдёт под бренд ВТБ в 2025 году

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ВТБ приступает к интеграции Российского национального коммерческого банка (РНКБ), которая завершится в следующем году переходом банка под бренд ВТБ. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на полях ПМЭФ-2024.
Отметим, что РНКБ является крупнейшим банком Республики Крым.
По словам Костина, за последние 10 лет РНКБ прошёл большой путь, став финансовой опорой Крыма и Севастополя. В этом году клиенты смогут постепенно перейти на финансовые продукты ВТБ, а уже в следующем году офисная сеть банка полностью перейдёт под бренд ВТБ.
На данный момент клиентами РНКБ являются порядка 2,6 миллиона жителей южных регионов России, а также около 100 тысяч юридических лиц более чем в 200 отделениях.
Председатель правления РНКБ Михаил Якунин убеждён, что интеграция с ВТБ позволит сделать спектр предлагаемых услуг более широким, а также увеличить объёмы кредитования предприятий Крыма и Севастополя.
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По словам Костина, за последние 10 лет РНКБ прошёл большой путь, став финансовой опорой Крыма и Севастополя. В этом году клиенты смогут постепенно перейти на финансовые продукты ВТБ, а уже в следующем году офисная сеть банка полностью перейдёт под бренд ВТБ.
На данный момент клиентами РНКБ являются порядка 2,6 миллиона жителей южных регионов России, а также около 100 тысяч юридических лиц более чем в 200 отделениях.
Председатель правления РНКБ Михаил Якунин убеждён, что интеграция с ВТБ позволит сделать спектр предлагаемых услуг более широким, а также увеличить объёмы кредитования предприятий Крыма и Севастополя.
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Анастасия Чинкова