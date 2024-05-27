Глава ВТБ не увидел повода для повышения ключевой ставки

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил в интервью изданию «Фонтанка», что не видит причин для повышения ключевой ставки Центробанком, хотя не может предсказать, какое решение примет совет директоров.
Костин пошутил, что в совете директоров много женщин, у которых может быть своя логика. Серьезно же он подчеркнул, что не видит проблем в текущей инфляции, поскольку экономика продолжает расти даже при высоких уровнях инфляции ранее.
С конца прошлого года ставка находится на уровне 16 процентов годовых. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 7 июня.
Разговоры о возможном ужесточении денежно-кредитной политики вновь активизировались после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые показали ускорение.
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С конца прошлого года ставка находится на уровне 16 процентов годовых. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 7 июня.
Разговоры о возможном ужесточении денежно-кредитной политики вновь активизировались после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые показали ускорение.
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Артем Кузьмин