Глава ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT и заменить отечественным аналогом

Андрей Костин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин призвал к полному отказы от мировой системы расчетов SWIFT. Он считает вполне возможным её замену отечественным аналогом со схожим функционалом.
Комментируя торговое сотрудничество между Россией и Ираном, финансист подчеркнул, что использование SWIFT — это угроза утечки информации. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину, автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Ранее Костин сообщил, что в 2025 году ВТБ откроет в Иране своё подразделение. Это окажет большое влияние на торговое и экономическое сотрудничество двух стран.
Читайте также:
Глава ВТБ Костин назвал слухи о заморозке вкладов россиян абсурдными
Главу ЦБ Набиуллину сравнили с Маргарет Тэтчер
Глава ВТБ Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 18%
«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что этот вопрос настолько просто решить — это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», — заявил банкир.
Ранее Костин сообщил, что в 2025 году ВТБ откроет в Иране своё подразделение. Это окажет большое влияние на торговое и экономическое сотрудничество двух стран.
Читайте также:
Глава ВТБ Костин назвал слухи о заморозке вкладов россиян абсурдными
Главу ЦБ Набиуллину сравнили с Маргарет Тэтчер
Глава ВТБ Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 18%
Александр Бойцов