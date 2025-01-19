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Глава ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT и заменить отечественным аналогом

Андрей Костин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Андрей Костин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин призвал к полному отказы от мировой системы расчетов SWIFT. Он считает вполне возможным её замену отечественным аналогом со схожим функционалом.
Комментируя торговое сотрудничество между Россией и Ираном, финансист подчеркнул, что использование SWIFT — это угроза утечки информации. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину, автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам, а главное, что этот вопрос настолько просто решить — это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все», — заявил банкир.



Ранее Костин сообщил, что в 2025 году ВТБ откроет в Иране своё подразделение. Это окажет большое влияние на торговое и экономическое сотрудничество двух стран.

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#сотрудничество
#интервью
#путин
Новый «мемкоин» Трампа за сутки взлетел в цене в 4 раза
Объем торгов криптовалютой Трампа OFFICIAL TRUMP за сутки превысил $10 млрд
19 января 2025, 03:46

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту OFFICIAL TRUMP, которая за первые сутки показала впечатляющий рост. По данным биржи Binance, стоимость монеты увеличилась в четыре раза, достигнув пика в 34,5 доллара за единицу.
Запуск криптовалюты состоялся 18 января, а объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Начальная цена токена составляла семь долларов, однако после стремительного роста последовала корректировка стоимости.

Трамп ранее объявлял о выпуске своего мемкоина, что вызвало повышенное внимание как среди его сторонников, так и на криптовалютном рынке.

Также сообщалось, что в центре Вашингтона тысячи протестующих собрались на акцию протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа. Организаторы называют мероприятие «Маршем народа».

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Россиянам рассказали о доиндексации страховых пенсий
Депутат Бессараб: правительство может доиндексировать пенсии до 1 февраля 2025 года
18 января 2025, 05:02

Фото: iStock/shurkin_son

Правительство России рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий до 1 февраля 2025 года, чтобы компенсировать инфляцию, превысившую уже произведенную индексацию. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
Согласно данным Росстата, уровень инфляции в стране в 2024 году составил 9,52%. В то же время страховые пенсии с начала 2025 года были увеличены только на 7,3%. Разница между этими показателями, которая составляет 2,22%, может быть добавлена в рамках дополнительной индексации.

«С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — сказала Бессараб РИА Новости.
Это повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Правительство должно принять окончательное решение и официально объявить о дополнительной индексации в ближайшие недели.

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#правительство
#новости
#индексация
#пенсионеры
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Европейская железнодорожная компания возобновила перевозки в Россию
ERR: Эстонская компания Operail возобновила перевозки грузов в РФ после приватизации
18 января 2025, 02:58

Фото: iStock/Tryaging

После приватизации компания Operail возобновила грузоперевозки в Россию. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR. При этом ранее правительство Эстонии запретило компании сотрудничество с Россией и Белоруссией, даже в случае отсутствия санкций.
«Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало», — говорится в сообщении.
Речь идет о транспортировке пальмового масла, прибывающего из Индонезии. На эстонском терминале груз перегружают в поезда и отправляют до пограничного пункта Койдула, где его забирают российские перевозчики. В руководстве компании утверждают, что деятельность соответствует закону и санкционные ограничения не нарушаются.

Напомним, в конце 2022 года правительство Эстонии ввело запрет на перевозку грузов российского и белорусского происхождения, требуя от Operail искать новые направления бизнеса.

Тем не менее финансовые итоги за 2022 год показали чистый убыток компании в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В пресс-службе Operail отметили, что результаты текущего года могут быть еще хуже.

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Банк России зарегистрировал новую платежную систему Пэйви
#евро
#перевозки
#сотрудничество
#запрет
#компании
#ограничения
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В Московской области в прошедшем году собрали более 87 тыс. тонн моркови
17 января 2025, 22:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории Подмосковья в прошлом году было собрано 87,3 тыс. тонн столовой моркови, выращенной в открытом грунте. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейшими производителями этого овоща в ведомстве назвали «Агрофирму «Бунятино», ООО «МосАгроФуд – Д», ЗАО «Куликово», «Овощную компанию АЭСО» и ООО «Дока – Генные Технологии».
«Благодаря своему вкусу и питательной ценности морковь является важным продуктов в рационе. Она легка в приготовлении и универсальна. Её можно употреблять сырой, например, в качестве добавки к салатам, варёной или запечённой», – рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.
Там отметили, что из-за специфической текстуры и формы на корнеплоде после промывания могут оставаться частички земли. Поэтому при его обработке специалисты советуют использовать овощные щётки.

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#московская область
#экономика
#сельское хозяйство
#овощи
#урожай
#апк
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Банк России зарегистрировал новую платежную систему Пэйви
17 января 2025, 22:32

Фото: iStock/ IUshakovsky

ЦБ внес в реестр новую платежную систему Пэйви. Об этом сообщили на сайте регулятора.
Оператор платежной системы — ООО «Пэйви», которое зарегистрировано во Владивостоке.

Компанию учредили в феврале 2024 года. Уставный капитал «Пэйви» составляет 21,2 миллиона рублей. Бенефициаром является Роман Вирич, согласно информации ЕГРЮЛ.

В настоящий момент ни один из трех сайтов платежной системы, указанных при регистрации, не функционирует.

Пэйви — первая платежная система, которую внесли в реестр ЦБ в 2025 году. В прошлом году Банк России зарегистрировал три платежные системы: «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

Ранее сообщалось, что Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, так как этот шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность РФ.

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#банк россии
#цб
#платёж
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Делегация Египта посетила производство протезов в Щёлкове
17 января 2025, 21:06

Фото: пресс-служба компании МЕТИЗ

Сотрудники египетского военного госпиталя Агуза побывали на производстве компании МЕТИЗ в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Египтяне восемь лет закупают комплектующие подмосковного производителя для реабилитации своих военных. В этот раз они ознакомились с полным циклом работы компании – от разработки и выпуска протезных модулей до изготовления готовых протезов по индивидуальным параметрам пациентов.

На заводе МЕТИЗ разрабатывают и производят комплектующие для протезов ног. Изделия этого бренда поставляют в 47 стран. Египет, Индия и Китай – постоянные покупатели подмосковного производителя.

На заводе для иностранных гостей провели экскурсию по цехам, показав все стадии производства. Также египтяне ознакомились с конструкторским отделом. Самое большое впечатление на них произвёл испытательный участок, где каждый протезный модуль проходит проверку.
«Мы плотно взаимодействуем с пациентами, получаем обратную связь от клиник, с каждым днём делаем наш продукт лучше и комфортнее для людей с ограниченными возможностями», – рассказал руководитель отдела экспорта компании МЕТИЗ Дмитрий Низамов.
Компания, основанная в 1999 году, является ведущим российским предприятием, которое осуществляет полный цикл протезирования конечностей – от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента.

Производственные мощности расположены в Щёлкове. Ежегодный объём выпускаемой продукции превышает 100 тыс. изделий.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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300 млн руб. вложил в расширение подмосковный производитель игровых комплексов
17 января 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Лебер», занимающаяся производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, инвестировала в наращивание производственных мощностей более 300 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В 2024 году предприятие выпустило более 10 тыс. изделий. Свою продукцию она поставляет по всей России, а также в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны. Весь предыдущий год компания «Лебер» проводила модернизацию производственного комплекса, склада и транспортного сектора. ​
«Это позволило не только увеличить объём выпуска готовой продукции, но и сократить сроки отгрузки. В наращивание производственных мощностей предприятие вложило более 300 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, в течение прошлого года компании удалось в три раза увеличить собственное конструкторское бюро, которое проектирует игровые площадки. Среди разработок – шесть новых концептуальных линеек игрового оборудования.

Для расширения ассортимента деревянных игровых комплексов компания запустила в прошлом году новую производственную площадку и деревообрабатывающее производство, которое уже в 2025-м позволит заместить часть закупаемого бруса для собственных нужд.

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#производство
#экспорт
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В Московской области запустили производство моющих средств в мини-упаковках
17 января 2025, 17:57

Фото: пресс-служба компании «Пластик Он Лайн

В Пушкинском городском округе стартовал выпуск жидкого мыла, средств для мытья посуды, пола, стёкол и сантехники в виде концентрата. Производством займётся подмосковная компания «Пластик Он Лайн», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продукция выпускается в виде капсул для дальнейшего разведения водой. Так, из капсулы объёмом 50 мл получится 500 мл моющего средства. Такой формат облегчает логистику, оптимизирует хранение и значительно сокращает использование пластика.
«В запуск линейки по производству жидких моющих средств компания «Пластик Он Лайн» инвестировала около 40 млн рублей. На предприятии запущены две производственные линии, которые позволяют ежегодно выпускать около 2 млн капсул. По желанию заказчика объём упаковок может варьироваться от 10 до 100 мл», – рассказала зампред – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, на своём предприятии в Красноармейске площадью более 3 тыс. кв. м «Пластик Он Лайн» производит сухие души, бытовую химию и косметические средства под торговыми марками FlexFresh и EcoCaps. Собственная лаборатория позволяет компании контролировать качество продукции и разрабатывать новую.
«Приоритетное направление нашего развития – разработка и производство бытовой химии и косметических средств по ЭКО-стандартам. Для этого мы разработали линейку концентрированных средств, что в несколько раз снижает использование и дальнейшую переработку полимерных материалов», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
По данным министерства, в прошлом году предприятие выпустило более 8 млн изделий.


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#подмосковье
#московская область
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#пушкинский округ
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Продукцию на ярмарке «Сделано в России» в Китае представили более 120 компаний
17 января 2025, 16:55

Фото: пресс-служба РЭЦ

Более 120 компаний-производителей из 43 регионов России стали участниками фестиваля-ярмарки «Сделано в России», открывшейся в пятницу, 17 декабря, в городе Шэньян — столице китайской провинции Ляонин, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«Фестиваль-ярмарка проводится в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице». Там представлены российские продукты питания, напитки, косметика, товары народных промыслов и сувениры, в том числе молочная продукция из Воронежской области, морсы из Карелии, печенье из Владимирской области, косметика из Новгорода и многое другое», — говорится в сообщении.
На выставке-ярмарке открыта также дегустационная зона и кафе с русскими блюдами. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены деловые встречи с представителями бизнеса КНР.

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