Путин рассказал об окончании эпохи платежной системы SWIFT

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин сообщил о крахе банковской системы SWIFT.
Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на четвертом инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!».
По словам Путина, система SWIFT подорвала к себе доверие. Она становится архаичной, и её заместят оплатой в национальных валютах.
По прогнозам Путина, в скором времени монополия крупных западных банков окажется подорванной.
Путин отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны. Владимир Путин также указал на темпы роста отечественной экономики и ВВП. По его словам, они превосходят ведущие страны Евросоюза.
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По словам Путина, система SWIFT подорвала к себе доверие. Она становится архаичной, и её заместят оплатой в национальных валютах.
Путин отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны. Владимир Путин также указал на темпы роста отечественной экономики и ВВП. По его словам, они превосходят ведущие страны Евросоюза.
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Мария Фирсова