Центробанк допустил поднятие ключевой ставки до 20-22% при глобальном кризисе

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Руководство Центрального банка России может резко поднять ключевую ставку в 2025 году — до 20 или даже до 22% годовых. Это произойдёт в случае глобального финансового кризиса.
Об этом сообщается в докладе регулятора, который называется «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». Подобный сценарий обозначен Центробанком как «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он предполагает усиление санкционного давления западных государств на российскую экономику, а также устойчивое падение спроса на Западе на фоне рецессии.
В таких условиях Банку России придётся пойти на существенное ужесточение кредитно-денежной политики. Например, процентная ставка, которая и без того достаточно высока и составляет 18%, может быть поднята на 2-4 процентных пункта и достичь 20-22%.
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Александр Бойцов