Ставку по семейной ипотеке могут поднять для части россиян

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В Минфине хотят поднять ставку по семейной ипотеке для россиян, передает «Интерфакс».
Речь идет о россиянах с двумя несовершеннолетними детьми, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Для них после 1 июля 2024 года процент по льготным кредитам на жилье предлагают повысить до 12. Семейную ипотеку под 6% собираются продлить только для семей, где есть дети младше шести лет.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что условия по льготной семейной ипотеке могут привязать к числу детей. По его словам, речь идет о новых мерах поддержки многодетных граждан России.
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