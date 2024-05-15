Ставку по семейной ипотеке могут поднять для части россиян

В Московской области расположено несколько предприятий, производящих корма для домашних животных, общий объём выпуска этой продукции в марте текущего года превысил 116 тысяч тонн, что составило 32% от общероссийского производства, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.