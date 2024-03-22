ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Фото: istock / Vladislav Zolotov
Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщает на сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — сообщают в Центробанке.По результатам заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки возможно, если регулятор увидит устойчивое уменьшение уровня инфляции.
С июля 2023 года Центробанк повышал ключевую ставку с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала ставку подняли на 1%, в августе из-за падения курса рубля на 3,5%. Осенью ставка была увеличена на три процентных пункта, а в декабре — еще на один.
Читайте также:
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Саммит ЕС не принял решений о введении тарифов на агропродукцию РФ и Белоруссии
Алина Юрчак