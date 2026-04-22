Глава ВТБ оценил вероятность снижения ключевой ставки до 8-9% к 2027 году

Глава ВТБ Костин: снижение ключевой ставки до 8-9% к 2027 году реально
Глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до однозначного уровня в 8–9% к 2027 году является реалистичным сценарием.
Отвечая на соответствующий вопрос, топ-менеджер подтвердил: «Мне кажется, реально, да». При этом он подчеркнул, что, несмотря на критику в адрес ЦБ, действия регулятора имеют четкую логику, а борьба с инфляцией является приоритетом.
«Действительно, инфляция – это плохо. Действительно, хорошо, если бы инфляция была бы 4%, тогда ставка была бы 6-7%, наверное», — цитирует собеседника РИА Новости.
Костин напомнил, что ранее ключевая ставка в стране достигала 21%, и признал, что экономика сейчас переживает непростой период. Однако, по его словам, если выбрали курс на ужесточение, его «надо потерпеть».
«Думаю, что ожидать надо, что все-таки ставка будет снижаться. И в 2027 году, мне кажется, она должна упасть все-таки до однозначной цифры», — резюмировал банкир.Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с начала прошлого года. Если в январе 2025 года ставка составляла 21%, то к декабрю она снизилась до 16%. В марте текущего года Банк России седьмой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до 15%, повторив шаг в 0,5 процентного пункта. Очередное заседание ЦБ по этому вопросу состоится 24 апреля.