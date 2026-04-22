Глава ВТБ оценил вероятность снижения ключевой ставки до 8-9% к 2027 году

22 апреля 2026, 13:08

Глава ВТБ Костин: снижение ключевой ставки до 8-9% к 2027 году реально

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до однозначного уровня в 8–9% к 2027 году является реалистичным сценарием.





Отвечая на соответствующий вопрос, топ-менеджер подтвердил: «Мне кажется, реально, да». При этом он подчеркнул, что, несмотря на критику в адрес ЦБ, действия регулятора имеют четкую логику, а борьба с инфляцией является приоритетом.





«Действительно, инфляция – это плохо. Действительно, хорошо, если бы инфляция была бы 4%, тогда ставка была бы 6-7%, наверное», — цитирует собеседника РИА Новости.

«Думаю, что ожидать надо, что все-таки ставка будет снижаться. И в 2027 году, мне кажется, она должна упасть все-таки до однозначной цифры», — резюмировал банкир.