Ключевая ставка снизилась до 15%
Банк России на заседании 20 марта понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора на сайте.
В ЦБ пояснили, что российская экономика постепенно выходит на траекторию сбалансированного роста. Регулятор отметил, что в феврале темпы роста цен замедлились после временного ускорения в январе. По его оценке, устойчивые показатели инфляции сейчас находятся в пределах четырех-пяти процентов в годовом выражении. При этом в Банке России указали на заметное усиление неопределенности, связанной с внешними условиями.
Согласно данным регулятора на 16 марта, годовая инфляция в стране составила 5,9%. Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики допускали снижение ключевой ставки до 14-15% годовых.
