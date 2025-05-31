«Пора построить морг!»: Друг Пугачевой ответил Соседову и поделился «планом» сделать из замка певицы место для покойников

31 мая 2025, 01:15

Шоумен Барецкий: из замка Пугачевой в Подмосковье пора сделать морг и крематорий

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Судьба подмосковного замка Аллы Пугачевой, покинувшей Россию, вызвала споры. Многие считают, что ему нет смысла «простаивать» просто так. Музыкальный критик Сергей Соседов видит в замке отличный детский дом, а шоумен Стас Барецкий — место для покойников.





Он объясняет свою позицию тем, что энергетика дома не подходит для детей. В интервью «Ura.ru» Барецкий открыто признался в планах.





«Так как Алла не возвращается в Россию, на днях приступим к строительству морга и крематория в замке Пугачевой!», — сказал он.

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Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)



«Конечно, ее не признают иноагентом. Это такой масштаб народной артистки! Она была звездой Советского Союза. Поэтому речи об этом идти и не может», — заявил друг певицы.