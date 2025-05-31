«Пора построить морг!»: Друг Пугачевой ответил Соседову и поделился «планом» сделать из замка певицы место для покойников
Шоумен Барецкий: из замка Пугачевой в Подмосковье пора сделать морг и крематорий
Судьба подмосковного замка Аллы Пугачевой, покинувшей Россию, вызвала споры. Многие считают, что ему нет смысла «простаивать» просто так. Музыкальный критик Сергей Соседов видит в замке отличный детский дом, а шоумен Стас Барецкий — место для покойников.
Он объясняет свою позицию тем, что энергетика дома не подходит для детей. В интервью «Ura.ru» Барецкий открыто признался в планах.
«Так как Алла не возвращается в Россию, на днях приступим к строительству морга и крематория в замке Пугачевой!», — сказал он.Шестиэтажный замок Пугачевой в деревне Грязь, Подмосковье, пустует, пока певица с семьей живет за границей — на Кипре, в Израиле, а иногда и в Латвии, где ей нравится климат.
«Собирает залы, где их нет»: Юморист Шац* развеял миф о популярности и доходах Галкина**
Концертный директор великой певицы Елена Чупракова отказалась комментировать планы на замок или возможное возвращение Аллы Борисовны, а также новости об отказе Минюста включать ее в список иноагентов.
А ведь недавно действительно поступила информация, что Пугачева может посетить фестиваль «Новая волна» в России.
Многие больше не ждут примадонну в РФ, ведь для части экс-поклонников она является «токсичным элементом». Однако преданных фанатов среди граждан хватает. Если верить продюсеру Павлу Рудченко, то певица осознает ситуацию и вполне может приехать ради пиара.
Барецкий, в свою очередь, призывает «не ставить крест» на Пугачевой. Он также поддержал решение не признавать ее иноагентом.
«Конечно, ее не признают иноагентом. Это такой масштаб народной артистки! Она была звездой Советского Союза. Поэтому речи об этом идти и не может», — заявил друг певицы.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская