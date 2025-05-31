Украина решила не выплачивать многомиллионные долги
Bloomberg: Киев не выплатит $665 млн по госдолгу из-за риска дефолта
Министерство финансов Украины отказалось выплачивать более 665 миллионов долларов по государственным деривативам, ссылаясь на действующий мораторий. Страна собирается пропустить выплату по государственному долгу из-за риска дефолта.
По данным ведомства, сумма платежа, причитающегося 2 июня 2025 года, составляет 665 453 507,6 долларов.
«От 27 августа 2024 года (на Украине) действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться действующим до завершения процесса их реструктуризации», — передает РИА Новости.Власти заявили, что отсрочка по выплатам не считается дефолтом благодаря исключению положения о кросс-дефолте.
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«(Украина) договорилась с инвесторами об отмене кросс-дефолтного пункта между так называемыми ВВП-варрантами и ее обычными международными облигациями. Это защищает ее от сценария, при котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг», — объясняет Bloomberg, ссылаясь на Минфин Украины.При этом финансовое ведомство ведет переговоры с инвесторами, владеющими ВВП-варрантами.
Ранее сообщалось, что в Рыльске Курской области беспилотники ВСУ атаковали жилые дома, в результате чего пострадали 7 человек, включая детей 13 и 16 лет. Удар пришёлся по двум пятиэтажным зданиям: в квартирах возникли пожары, выбиты окна, повреждены фасады.
Также в посёлке Артаково Льговского района из-за падения БПЛА загорелись два дома и гараж.