Маск покинул команду Трампа и получил на память золотой ключ — фото
Трамп вручил ушедшему из DOGE Илону Маску золотой ключ от Белого дома
Илон Маск получил от президента США Дональда Трампа символический «золотой ключ от Белого дома». Такое подарок был сделан из-за решения миллиардера уйти с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE), передают местные СМИ.
«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом (...), он будет приходить и уходить», — заявил президент США.Церемония состоялась в пятницу во время совместной пресс-конференции Маска и Трампа, посвящённой отставке предпринимателя. Президент США вручил Маску деревянную коробку с большим золотым ключом. В эфире Assosiated Press можно увидеть, как мужчины жмут друг другу руки и улыбаются.
«Замок, наверное, потрясающий», — усмехнулся миллиардер.Трамп шутливо согласился. Он также поблагодарил Маска за работу, пожелав ему удачи.
«Спасибо, Илон. Береги себя», — добавил американский лидер.DOGE, созданный по инициативе президента США, под руководством Маска занимался сокращением расточительных государственных расходов и реструктуризацией федеральных агентств. Как ранее отмечал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, департамент выявил неутверждённые Конгрессом траты бюджета США шокирующего масштаба.