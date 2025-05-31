Маск покинул команду Трампа и получил на память золотой ключ — фото

Трамп вручил ушедшему из DOGE Илону Маску золотой ключ от Белого дома
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: кадр репортажа Associated Press на YouTube)

Илон Маск получил от президента США Дональда Трампа символический «золотой ключ от Белого дома». Такое подарок был сделан из-за решения миллиардера уйти с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE), передают местные СМИ.



«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом (...), он будет приходить и уходить», — заявил президент США.
Церемония состоялась в пятницу во время совместной пресс-конференции Маска и Трампа, посвящённой отставке предпринимателя. Президент США вручил Маску деревянную коробку с большим золотым ключом. В эфире Assosiated Press можно увидеть, как мужчины жмут друг другу руки и улыбаются.

«Замок, наверное, потрясающий», — усмехнулся миллиардер.
Трамп шутливо согласился. Он также поблагодарил Маска за работу, пожелав ему удачи.

Трамп вручает Маску золотой ключ (Фото: кадр репортажа Associated Press на YouTube)
«Спасибо, Илон. Береги себя», — добавил американский лидер.
DOGE, созданный по инициативе президента США, под руководством Маска занимался сокращением расточительных государственных расходов и реструктуризацией федеральных агентств. Как ранее отмечал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, департамент выявил неутверждённые Конгрессом траты бюджета США шокирующего масштаба.
Мария Моисеева

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