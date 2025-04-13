Глава ВТБ сделал заявление о российской экономике

Фото: istockphoto/NongAsimo
Российская экономика справится с внешними факторами, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Финансист подчеркнул, что резкое снижение нефтяного ценника и падение фондового рынка могут негативно отразиться на национальной экономике.
«Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами, поэтому я думаю, что экономика справится», — пояснил Костин.В конце марта глава правительства Михаил Мишустин подчеркивал рост российской экономики по итогам прошлого года. Премьер отмечал, что она опережает средние темпы роста по миру и превышает показатели стран Европы.
После февраля 2022 года коллективный Запад начал агрессивную санкционную политику в отношении России. Глава государства Владимир Путин говорил, что такими действиями западные страны наносят вред мировой экономике.
Читайте также:
«Снижение цен в России»: экономист назвал неожиданное последствие торговой войны США и Китая
Экономист объяснил, почему дорожает золото
Западные танкеры активно перевозят российскую нефть
Никита Кротов