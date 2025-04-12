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«Снижение цен в России»: экономист назвал неожиданное последствие торговой войны США и Китая

Экономист Чирков предрек снижение цен на китайские товары в России из-за пошлин
Фото: iStock/aprott

Фото: iStock/aprott

Снижение цен на китайские товары в России под влиянием торговой войны между США и КНР вполне вероятно. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. По его словам, РФ вместе с Индией и некоторыми странами Глобального Юга станут альтернативным рынком сбыта.
«Да, я думаю, что, в принципе, снижение цен на импортные товары — это вполне реально, потому что торговая война, которая разгорается между Соединенными Штатами и Китаем, она действительно высвободит очень большие объемы товаров, которые предназначались для рынков США и Китая. И эти товары, их нужно будет куда-то перенаправлять», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».
В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКМ Мир инвестиций» Александр Шепелев назвал три главных риска для россиян от тарифных пошлин США. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что торговые войны могут повлечь за собой падение рубля из-за низких цен на нефть, недоступные кредиты и удорожание импорта.
«Если торговая война не разрешится договоренностями до лета, низкие цены на нефть могут закрепиться, что негативно для курса рубля и рынка акций. Доллар может уже в начале мая устойчиво обосноваться в зоне 90—95 рублей. Возвращение девальвационного тренда может осложнить борьбу с инфляцией, процесс снижения ключевой ставки ЦБ может замедлиться», — поделился эксперт.
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Экономист объяснил, почему дорожает золото
Экономист Беляев: золото дорожает из-за политической неопределенности
12 апреля 2025, 21:07

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Золото всегда дорожает, так как рассматривается как последний актив, который способен обеспечить стабильность во времена политической неопределенности. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его мнению, к концу 2025 года оно может достигнуть 3300 долларов за тройскую унцию.
«Когда наступают времена неустойчивости и неопределенности перспектив, тогда есть тенденция ухода денег, сбережений в этот актив, который считается самым надежным. Это единственный фактор. Это коренится в психологии человека», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Тем временем бывший министр труда и соцразвития РФ, экономист Сергей Калашников объяснил, чем вызвано возможное решение повысить возраст молодежи. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что с юридической точки зрения не существует понятия молодежь и об него «разбились многочисленные попытки» принять закон о молодежи.
«Во-первых, нужно разорвать связь долгожительства и возраста с понятием планки молодежи. От того, что мы живем больше ни первый, ни второй пубертат не сместился, созревание психологических функций не сместились. Да, поведение человека молодеет, как все наше общество, но что касается экономики, с ней это тем более никак не связано», — указал он.
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Mash: из-за неурожая в Турции в РФ подорожают лимоны на 25%
12 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/ jung mi wha

Лимоны подорожают в России на 25% — до 230 рублей за килограмм. Все из-за плохого урожая в Турции и трудностей с транспортировкой из Египта, сообщил Телеграм-канал Mash.
В настоящей момент основными поставщиками лимонов в Российскую Федерацию выступают Турция и Египет. Сложности с турецкими поставками появились из-за плохой погоды, из-за чего оптовая цена сравнялась с рыночной — 180 рублей. При условии наценки стоимость резко выросла до 230 рублей за килограмм.

Россия приняла решение наладить параллельно поставки с Египтом, но там произрастают цитрусы совершенно другого сорта — они кислее и нередко зеленого цвета, что делает их непригодными к употреблению. Вместе с тем цена на продукты также возрастет до 180-200 рублей за килограмм.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинный импорт говядины и свинины для стабилизации цен перед майскими праздниками.

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Аналитик спрогнозировал, когда начнет снижаться инфляция
Аналитик Васильев: годовая инфляция в РФ упадет до 6-7% к концу 2025
12 апреля 2025, 16:18

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Годовая инфляция в России упадет до 6-7% к концу 2025 года против 9,5% за 2024 год. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, на это повлияют высокая ключевая ставка, укрепление рубля и нормализация бюджетных расходов.
«Импортные пошлины президента США Дональда Трампа не затронули торговлю с Россией напрямую. Однако они негативно влияют на российскую экономику через снижение цен на сырье, повышают риски сокращения российского экспорта, риски ослабления рубля и повышения инфляции. Пока мы сохраняем наш прогноз по рублю и инфляции», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, экономист Елена Ведута заявила, что наличие финансовой подушки для жизни в России необходимо, но создать ее из-за высокой инфляции и большой нестабильности в мире практически невозможно. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметила, что из-за торговых войн президента США Дональда Трампа резко обрушились цены на нефть, что в итоге может отразиться на доходах российского бюджета. Также, по ее словам, держать накопления в долларах — опасно.
«Трамп все это делает потому, что ему надо избавиться от доллара. Доллар был самым конкурентоспособным товаром из всех — рисую и получаю материальные ресурсы в других странах. А сейчас, когда от долларов надо избавляться, он говорит, что будет национализация ФРС и переход на национальную экономику США. То есть он собирается проводить своего рода денежную реформу, которая спишет все долги США по доллару», — считает Ведута.
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Западные танкеры активно перевозят российскую нефть
Bloomberg: Доля перевозок нефти России танкерами Запада выросла в начале апреля
12 апреля 2025, 12:45

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Доля морских перевозок российской нефти танкерами Запада выросла в начале апреля до 43% от числа судов, уже загруженных в балтийских и черноморских портах или забронированных в текущем месяце. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свою информацию по отслеживанию танкеров.
Эксперты связывают подобную динамику со снижением ценника на российское сырье. Страны G7 запретили западным фирмам страховать танкеры с российской нефтью, если ее цена выше 60 долларов за баррель.

Сейчас ценник ниже этой отметки, поэтому логистические и страховые компании меньше опасаются риска ограничений. Ранее стало известно о падении цены на российскую нефть Urals ниже 50 долларов за баррель. Это основной экспортный сорт нефти РФ.

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Стало известно, как введение цифрового рубля отразится на зарплатах россиян
Экономист Косов: зарплаты россиян могут вырасти после введения цифрового рубля
10 апреля 2025, 23:43

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зарплаты россиян могут вырасти после введения цифрового рубля, так как снизятся издержки бизнеса, например, комиссии банкам. Об этом заявил завкафедрой РЭУ имени Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, внедрение цифрового рубля так же поможет усилить контроль за выплатами и бороться с «серыми» зарплатами.
«То есть, часть этих преимуществ может отразиться на повышении зарплат, но это долгосрочный и не гарантированный эффект. Таким образом, цифровой рубль сам по себе не увеличит зарплату. Но он может упростить расчеты, сделать переводы дешевле и потенциально открыть новые способы мотивации сотрудников в будущем», — допустил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время экономист Василий Колташов прокомментировал сообщения о том, что Россия и Китай начали расплачиваться за энергоресурсы биткоинами. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что мировая торговля, в том числе российская, сильно изменилась с 2022 года. Случившиеся перемены он назвал не временным сбоем, а глубокой структурной трансформацией.
«Компании не скрывают, что работают через юань, дирхам, где-то вообще через крипту. Это уже не под ковром — это открыто. Это стало частью логистики <…>. Старые схемы не работают. Новые пока в процессе сборки. Но назад дороги нет. Мы наблюдаем настоящую революцию в расчетах», — поделился мнением экономист.
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