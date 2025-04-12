«Снижение цен в России»: экономист назвал неожиданное последствие торговой войны США и Китая

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Снижение цен на китайские товары в России под влиянием торговой войны между США и КНР вполне вероятно. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. По его словам, РФ вместе с Индией и некоторыми странами Глобального Юга станут альтернативным рынком сбыта.
«Да, я думаю, что, в принципе, снижение цен на импортные товары — это вполне реально, потому что торговая война, которая разгорается между Соединенными Штатами и Китаем, она действительно высвободит очень большие объемы товаров, которые предназначались для рынков США и Китая. И эти товары, их нужно будет куда-то перенаправлять», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКМ Мир инвестиций» Александр Шепелев назвал три главных риска для россиян от тарифных пошлин США. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что торговые войны могут повлечь за собой падение рубля из-за низких цен на нефть, недоступные кредиты и удорожание импорта.
«Если торговая война не разрешится договоренностями до лета, низкие цены на нефть могут закрепиться, что негативно для курса рубля и рынка акций. Доллар может уже в начале мая устойчиво обосноваться в зоне 90—95 рублей. Возвращение девальвационного тренда может осложнить борьбу с инфляцией, процесс снижения ключевой ставки ЦБ может замедлиться», — поделился эксперт.Читайте также:
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