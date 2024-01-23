Главы МИД стран ЕС одобрили налог на доходы замороженных российских активов

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«Европейские министры иностранных дел дали свое политическое одобрение на налог на доход в понедельник, это будет обсуждаться послами стран блока позднее на этой неделе», - говорится в сообщении.
При этом некоторые страны, в том числе Германия, выступили против конфискации самих российских активов, что связано с юридическими проблемами.
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