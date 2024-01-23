Главы МИД стран ЕС одобрили налог на доходы замороженных российских активов

Около 400 участков земли сельскохозяйственного назначения в Московской области планируется изъять у владельцев и пользователей из-за захламления и нецелевого использования, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Изъятию подлежат участки, на 50 и более процентов заросшие сорняками, а также на 20 и более процентов захламлённые. (…) В этом году в планы по изъятию попало не менее 400 участков сельхозназначения», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.



В наступившему году подмосковные земельные инспекторы проверят 2,2 тыс. земельных участков. Если на них будут обнаружены нарушения, земли изымут, чтобы вновь вовлечь в сельскохозяйственный оборот.



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