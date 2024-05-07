Главная судостроительная компания России распродаёт своё имущество

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Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) до 2027 года продаст часть имущества для сокращения издержек. Об этом пишет РБК.
Речь идёт о непрофильных активах, а также об активах, не имеющих перспектив долгосрочного развития.
Кроме того, ожидается продажа избыточных территорий.
В опубликованном корпорацией документе отсутствует какая-либо конкретика по делу. В самой компании также отказались комментировать детали дела. Однако известно, что данный документ станет частью стратегии развития, которую утвердят в текущем году.
Отмечается, что сокращение издержек требуется для выхода из того состояния, в котором корпорация пребывала последние 12 лет, а именно, генерируя лишь убытки. В период с 2011 по 2023 годы средняя убыточность оценивалась в 17%. Осенью прошлого года банк ВТБ получил управление компанией. Тогда аудиторы обнаружили множество проблем, которые касаются как управления, так и состояния предприятий.
Благодаря реформам корпорация планирует произвести 350 гражданских судов с 2024 по 2035 годы. А если будет внедрён новый технологический уклад и достигнут высокий уровень господдержки, корпорация рассчитывает на производство тысячи судов.
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Кроме того, ожидается продажа избыточных территорий.
В опубликованном корпорацией документе отсутствует какая-либо конкретика по делу. В самой компании также отказались комментировать детали дела. Однако известно, что данный документ станет частью стратегии развития, которую утвердят в текущем году.
Отмечается, что сокращение издержек требуется для выхода из того состояния, в котором корпорация пребывала последние 12 лет, а именно, генерируя лишь убытки. В период с 2011 по 2023 годы средняя убыточность оценивалась в 17%. Осенью прошлого года банк ВТБ получил управление компанией. Тогда аудиторы обнаружили множество проблем, которые касаются как управления, так и состояния предприятий.
Благодаря реформам корпорация планирует произвести 350 гражданских судов с 2024 по 2035 годы. А если будет внедрён новый технологический уклад и достигнут высокий уровень господдержки, корпорация рассчитывает на производство тысячи судов.
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Анастасия Чинкова