Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»

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В России, основываясь на опыте СВО, ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли ВМФ России «невидимыми» для средств обнаружения противника. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
Он пояснил, что речь идёт об умных материалах, при которых любой сигнал обнаружения огибает объект и уходит дальше, не отражаясь. Это позволяет кораблю остаться незамеченным.
Уязвимость объекта определяется магнитными, электрическими и оптическими полями надстройки корабля.
В настоящее время над созданием таких метаматериалов работают в КГНЦ.
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Уязвимость объекта определяется магнитными, электрическими и оптическими полями надстройки корабля.
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Анастасия Чинкова