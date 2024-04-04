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Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»

04 апреля 2024, 13:12
Фото: iStock/alekseystemmer

Фото: iStock/alekseystemmer

В России, основываясь на опыте СВО, ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли ВМФ России «невидимыми» для средств обнаружения противника. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
Он пояснил, что речь идёт об умных материалах, при которых любой сигнал обнаружения огибает объект и уходит дальше, не отражаясь. Это позволяет кораблю остаться незамеченным.

Уязвимость объекта определяется магнитными, электрическими и оптическими полями надстройки корабля.


В настоящее время над созданием таких метаматериалов работают в КГНЦ.

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В Запорожье прогремела серия мощных взрывов
Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам Запорожье
04 апреля 2024, 12:07

Фото: Istock/Leonid Ikan

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Подробности не приводятся.

Ранее также сообщалось о взрывах в Запорожье. Незадолго до этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.

В четверг ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове
Подполье: ВС РФ ударили по иностранным танкам и инструкторам в Харькове
04 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла серию ударов по военным объектам в Харьковской области. Поражён механический завод, где производили и хранили дроны для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковское подполье.
По его словам, накануне вечером и минувшей ночью российские военные нанесли целую серию ударов по военным объектам Украины, располагающимся в Харькове и пригороде.

«Вечером третьего апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он также уточнил, что пораженный завод находится рядом с железнодорожным вокзалом, где в момент удара из состава выгружали военную технику и боеприпасы. Из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, заключил Лебедев.

Ранее он также рассказывал, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировав порядка 15 украинских силовиков.

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#завод
#бпла
#боеприпасы
#армия россии
#новости
#удар
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Подполье сообщило о российском ударе по РОВД в Харькове
Подполье: ВС РФ ударили по зданию РОВД в Харькове
04 апреля 2024, 11:43

Фото: iStock/allanswart

Минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились "скорые", но мигалки не включали, только сирены», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он уточнил, что в результате российского удара ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Ещё около 20 человек получили ранения.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева. По его словам, на предприятии производят танковые двигатели, а также проводят ремонтные работы по восстановлению боевых машин ВСУ.


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* организация признана террористической и запрещена в России
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Наркотики и обезболивающие для животных: с какими препаратами РДК* шёл атаковать Белгород
RT: У боевиков РДК, атаковавших Белгородскую область, нашли психостимуляторы
04 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/akiyoko

Стало известно, что находится в аптечке медика РДК*, уничтоженного вместе со всей группой недалеко от границы с Белгородской областью. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что помимо большого количества антибиотиков и обезболивающих, в аптечке украинских медиков были найдены психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин. Примечательно, что эти препараты также используются при обезболивании у животных.

По данным RT, атропин зачастую применяется для понижения чувствительности к боли, а кетамин в условиях военной обстановки подавляет депрессию, отбивает чувство страха и является мощным обезболивающим. Отмечается, что все лекарства изготовлены в Польше в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащие, кроме воды и сухого пайка, начали получать в рационе новый экспериментальный наркотик ибогаин.

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Солдатам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин

*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
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Экс-бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ВСУ
Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ряды ВСУ в Краснодарском крае
04 апреля 2024, 10:42

Фото: Istock/BrianAJackson

Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды ВСУ, сообщило РИА Новости.
«Гражданин Израиля, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ВСУ, сообщает региональное управление ФСБ», — говорится в сообщении.

Раннее разведывательные данные ЦАХАЛ подтвердили факт уничтожения в Газе заместителя командующего боевым крылом радикального палестинского движения Марвана Иссы — «третьего номера» в иерархии ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#данные
#всу
#израиль
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В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением
04 апреля 2024, 10:21

Фото: iStock/undefined undefined

В Донецкой народной республике обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.
Отмечается, что сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе нашли заминированный тайник. По данным источника, его заготовили украинские солдаты во время отступления на авдеевском направлении.

Внутри тайника находились 9 автоматов Калашникова АК-74, АК-12, ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, а также техника британского, американского и шведского производств. Опасные предметы были уничтожены.

Ранее американский отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны должны перестать спонсировать киевский режим, который уже практически потерпел поражение.

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#украина
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«Закатили глаза»: Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине
Politico: ряд стран НАТО закатили глаза в ответ на идею нового фонда для Украины
04 апреля 2024, 09:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Несколько министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов. В ответ на предложение ряда глав МИД они «закатили глаза», передает Politico.
Отмечается, что «после презентации парламентарии закатили глаза», а также стали задаваться вопросом, откуда взялась данная сумма. По информации источника, некоторые государства обеспокоены тем, что предоставление НАТО этой денежной суммы и власти подорвет усилия Евросоюза занимать более важное положение в обороне.

Примечательно, что предложение Столтенберга вызвало множество вопросов относительно деталей. Главный из них о том, состоит ли помощь из нового финансирования или выделять средства придется из уже существующих программ.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину, поскольку это создаст ряд проблем.

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ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей
Марочко: ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей
04 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование ВСУ превращает Часов Яр в сплошной укрепрайон, несмотря на то, что в городе остаются мирные жители. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в центре города почти нет зданий, которые бы не использовали украинские боевики в военных целях.


«В подвальных помещениях админзданий оборудованы склады РАВ, ПУ и полевые госпитали. Детский сад «Чайка» и отделение банка используются боевиками как пункт временной дислокации ВФУ», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что украинские боевики размещают артиллерийские и зенитные системы в спальных районах города, где ещё остаются мирные жители.

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«На последнем издыхании»: Американский эксперт призвал перестать накачивать деньгами Киев
Макгрегор: Западу пора прекратить спонсировать Киев, конец конфликта близок
04 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

Западные страны должны перестать спонсировать киевский режим, который уже практически потерпел поражение, с таким заявлением выступил американский отставной полковник Дуглас Макгрегор.
«Населению ситуация уже надоела. На основании неофициальных частных опросов на Западной Украине (другими словами, к западу от Днепра) видно, что все уже хотят, чтобы происходящее подошло к концу. То есть украинцы уже на последнем издыхании», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Макгрегор.

Именно поэтому эксперт убеждён, что продолжать накачивать киевский режим деньгами — просто бессмысленное занятие. Исключением Макгрегор счёл гуманитарную помощь, которую высылают в помощь пострадавшим мирным жителям.

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#всу
#сво
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