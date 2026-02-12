Главный экономист «Т-Инвестиций» спрогнозировала ключевую ставку
Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец выразила мнение, что на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 16%.
Как пишет «Татар-информ», по ее оценке, общий курс ЦБ на снижение ставки уже сформировался и в течение года сохраняет потенциал для дальнейшего движения вниз. Однако конкретные шаги будут зависеть от свежих данных по инфляции.
Эксперт напомнила, что январская статистика по росту цен оказалась выше прогнозов: после нетипично низкой инфляции в ноябре и декабре темпы подорожания заметно ускорились. В такой ситуации регулятор, по словам Донец, может сделать паузу, чтобы точнее понять влияние налоговых изменений и тарифов на динамику цен.
При этом риторика Банка России, как считает она, останется сдержанной и консервативной, чтобы удерживать инфляционные ожидания и подтвердить намерение вернуть инфляцию к целевым четырем процентам.
